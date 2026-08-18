باشگاه خبرنگاران جوان - معین دهقانی، رئیس اداره شیلات میناب، در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان میناب ضمن تشریح وضعیت این حوزه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴۲ مزرعه شیلاتی در سایتهای کلاهی، تیاب و گرگان فعال هستند و ۶۵۸ قایق صیادی و ۸۶ لنج مجاز در این منطقه به فعالیت مشغولاند که عمده آنها در بندر کلاهی استقرار دارند.
وی با بیان اینکه زیرساختهای شیلاتی با کاستیهایی مواجه است، مهمترین چالش را نبود اسکله مناسب عنوان کرد و افزود: با توجه به عدم امکان احداث اسکله جدید در شرایط فعلی، لایروبی اسکلههای موجود در دستور کار این اداره قرار گرفته است تا مشکلات دسترسی صیادان کاهش یابد.
دهقانی در ادامه به ظرفیت صیادی در آبهای دور اشاره کرد و گفت: پیشتر دسترسی به این آبها به درستی میسر نبود، اما اکنون شرایط برای حضور صیادان در این مناطق فراهم شده است.
رئیس شیلات میناب درباره خسارتهای ناشی از جنگ اخیر در حوزه شیلات اظهار داشت: خوشبختانه به زیرساختها و تجهیزات صیادان تحت پوشش خسارتی وارد نشده، اما در این حوادث دو تن از صیادان غیرتحت پوشش به شهادت رسیدند و تجهیزات آنها دچار آسیب شد.
وی در پایان یادآور شد: در میان شهدای دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» نیز فرزندان صیادان تحت پوشش حضور داشتند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
منبع خبر:روابط عمومی اداره شیلات شهرستان میناب