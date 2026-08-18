دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که یک تلسکوپ را پشت سایه ماه پنهان کرده تا جهان بکر را رصد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ستاره‌شناسان بریتانیایی طرحی برای یک تلسکوپ مدارگرد بر اساس یک ماهواره مینیاتوری ارائه داده‌اند. ارسال آن به مدار اطراف ماه، آن را ایزوله کرده و امکان مشاهده جهان را در دوران شکل‌گیری اولین کهکشان فراهم می‌کند.

این تلسکوپ همچنین برای مطالعه ماده تاریک استفاده خواهد شد. این خبر توسط دفتر مطبوعاتی دانشگاه کمبریج اعلام شد.

پروفسور الوئی د لیرا-آزیدو از دانشگاه کمبریج گفت: «ابزاری که ما در حال توسعه آن هستیم، تابش ساطع شده توسط اتم‌های هیدروژن را در دورانی که بلافاصله پس از انفجار بزرگ آغاز شد و تا زمان ظهور اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها ادامه یافت، شناسایی خواهد کرد. این مطالعه خواص این امواج رادیویی به ما این امکان را می‌دهد تا نقشی را که ماده تاریک در حیات جهان اولیه ایفا کرده و چگونگی تأثیر آن بر شکل‌گیری اولین ستاره‌ها را درک کنیم.»

این استاد توضیح داد: «ستاره‌شناسان مدت‌هاست که به چگونگی شکل‌گیری و تغییر جهان در دورانی که به عنوان «عصر تاریکی» شناخته می‌شود، علاقه‌مند بوده‌اند.» دانشمندان از این اصطلاح برای توصیف دوره‌ای تا حد زیادی ناشناخته در تاریخ کیهان استفاده می‌کنند که حدود ۴۰۰۰۰۰ سال پس از بیگ بنگ آغاز شد و ۳۰۰-۴۰۰ میلیون سال بعد به پایان رسید. در آن زمان، کیهان پر از ابر‌های هیدروژن خنثی بود که آن را در برابر اکثر اشکال امواج الکترومغناطیسی مات می‌کرد.

این ابر‌های گازی، امواج رادیویی با طول موج ۲۱ سانتی‌متر ساطع می‌کردند که از نظر تئوری امکان مطالعه آنها را با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی فراهم می‌کرد. با این حال، در عمل، تشخیص این تابش بسیار ضعیف از ابر‌های گازی باستانی ناشی از تابش خیره‌کننده کهکشان ما و همچنین از سیگنال‌های رادیویی منتقل شده توسط تمدن بشری، دشوار است.

برای حل این مشکل، ستاره‌شناسان بریتانیایی و آمریکایی پیشنهاد پرتاب یک ماهواره مینیاتوری ویژه به نام «CosmoCube» را به مدار اطراف ماه و پنهان کردن آن در «سایه» ماه داده‌اند.

این فضاپیما که قرار است ظرف پنج سال آینده به مدار ماه پرتاب شود، یک ماهواره مینیاتوری است...» یک CubeSat معمولی ۱۳.۵ کیلوگرم وزن دارد. پس از رسیدن به مدار، یک آنتن رادیویی بزرگ، سبک و پروانه‌ای شکل به طول چند متر را مستقر خواهد کرد. این آنتن به ابزار‌های علمی موجود در کاوشگر این امکان را می‌دهد که امواج رادیویی با فرکانس‌های بین ۱۰ تا ۵۰ مگاهرتز را در حالی که کاوشگر در سایه ماه قرار دارد، دریافت و مطالعه کنند، سپس آنها را تجزیه و تحلیل کرده و داده‌ها را به زمین منتقل کنند.

طبق برآورد‌های فعلی اخترشناسان، کازموکیوب قادر خواهد بود سیگنال‌های رادیویی را که از جهان اولیه، تنها ۳.۳ میلیون سال پس از انفجار بزرگ، سرچشمه می‌گیرند، در طول دو سال فعالیت خود در مدار ماه، دریافت کند. این امر امکان مطالعه دقیق تکامل جهان از آغاز عصر تاریکی تا دوران تشکیل اولین ستاره و همچنین درک نقش ماده تاریک نامرئی در این فرآیند‌ها را فراهم می‌کند.

منبع: TASS

برچسب ها: فضا ، تلسکوپ ، کهکشان ها
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