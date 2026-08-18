باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مجید شخصی‌نیایی، رئیس پارک علم و فناوری استان یزد، در نشست با اصحاب رسانه، رویکرد‌های نوین این مجموعه را تبیین کرد و اظهار داشت: پارک علم و فناوری یزد به عنوان تنها مجموعه در کشور شناخته می‌شود که به صورت همزمان در پنج نسل از پارک‌های فناوری فعالیت دارد.

شخصی‌نیایی با تأکید بر اینکه نسل‌های فناوری مکمل یکدیگرند، افزود: در نسل نخست تمرکز بر زیرساخت و استقرار شرکت‌هاست؛ اما در نسل‌های بعدی، پارک به سمت خلق ثروت، راهبری شبکه نوآوری، رقابت‌پذیری منطقه‌ای و در نهایت ایجاد قدرت ملی در حوزه فناوری حرکت کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری خبر داد و تصریح کرد: فاز دوم کارخانه نوآوری درخشان با رویکرد تمرکز بر «امنیت سایبری» وارد مرحله اجرایی شده است. همچنین با رفع موانع حقوقی، ساختمان مرکز رشد صنایع خلاق خریداری و پردیس فناوری کوثر با مساحت ۴۵ هکتار و معرفی ۴۲ شرکت برای استقرار، در مسیر توسعه قرار گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری یزد از رایزنی با دانشگاه یزد برای ایجاد پهنه ۲۵ هکتاری فناوری در مجاورت این دانشگاه خبر داد و گفت: همکاری‌های دوجانبه با پارک علم و فناوری کرمان برای تشکیل قطب منطقه‌ای فناوری‌های معدنی، به‌ویژه در حوزه عناصر نادر خاکی، با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها آغاز شده است.

شخصی‌نیایی در پایان به سیاست پالایش شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: با هدف افزایش کیفیت و بهره‌وری، ۵۰ شرکت غیرفعال از مجموعه خارج شدند تا اکنون ۵۷۰ شرکت فعال، با تعهد و قرارداد مشخص، در مسیر رشد و توسعه فناوری استان فعالیت کنند.

کیفی‌سازی شرکت‌ها و افزایش فروش

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی شرکت‌های مستقر، گفت: با خروج شرکت‌های غیرفعال و پذیرش شرکت‌های نوآور، اکنون ۵۷۰ شرکت فعال در پارک حضور دارند. همچنین با حمایت‌های انجام‌شده، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان به ۱۸۷ واحد افزایش یافته و ۴۰ شرکت دیگر در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار دارند.

شخصی‌نیائی با تأکید بر رشد اقتصادی شرکت‌های مستقر، افزود: سال گذشته هدف‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی، با عملکرد ۲۷ هزار میلیارد تومانی محقق شد و برای سال جاری هدف ۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. وی همچنین از اجرای طرح حمایت از کارآموزی دانشجویان و تشکیل کمیته راهبری برای حمایت مستمر از شرکت‌ها خبر داد.