باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارشناسان Positive Technologies اعلام کرده‌اند که کاربران اندروید در بیش از ۲۶ کشور، از جمله روسیه، هدف جاسوس‌افزار جدید DragonDoll قرار گرفته‌اند.

این شرکت اظهار داشت: DragonDoll به هکر‌ها کنترل تقریباً کامل دستگاه قربانی را می‌دهد و داده‌ها، از جمله مکالمات از برنامه‌های پیام‌رسان را می‌دزدد.

این آژانس توضیح داد که این آلودگی از طریق یک وب‌سایت جعلی که صفحه رسمی مرورگر کروم را تقلید می‌کند، رخ می‌دهد، جایی که از کاربران خواسته می‌شود مرورگر را به‌روزرسانی کنند و متعاقباً بدافزار را روی دستگاه خود نصب کنند.

پس از نصب، هکر‌ها می‌توانند دستگاه آسیب‌دیده را کنترل کنند و به آنها امکان می‌دهد صفحه را روشن و خاموش کنند، کلیک‌ها را ضبط کنند، از صفحه عکس بگیرند، پیام‌ها را بخوانند و از طریق پنجره‌های رابط جعلی، رمز‌های عبور و پین‌ها را رهگیری کنند. این برنامه همچنین می‌تواند لیست چت‌ها و مخاطبین را در تلگرام، واتس‌اپ و وایبر بخواند و محتوای اعلان‌های پاپ‌آپ را رهگیری کند. داده‌های جمع‌آوری‌شده رمزگذاری شده و به سرور کلاهبرداران ارسال می‌شوند.

شایان ذکر است که وزارت کشور روسیه در ژوئن گذشته هشدار داد که کلاهبرداران شروع به استفاده از یک برنامه بدافزار جدید به نام Drama RAT برای سرقت داده‌ها و قفل کردن تلفن‌های اندرویدی کرده‌اند.

مجرمان این برنامه را از طریق برنامه‌های پیام‌رسان، پیامک و ایمیل توزیع می‌کنند و وعده دسترسی رایگان به ChatGPT و Yandex.Music و همچنین یک VPN جدید را می‌دهند. کلاهبرداران همچنین این برنامه را در قالب فایل‌هایی مانند اظهارنامه مالیاتی و فاکتور‌های پرداخت ارسال می‌کنند.

منبع: RIA Novosti