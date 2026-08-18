باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هاشمی شهردار کازرون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و رسالت آنان صرفاً روایت یک واقعه، حادثه یا پیشامد نیست؛ بلکه خبرنگاران مسئولیتی مهم در قبال جامعه بر عهده دارند.

او افزود: ما خبرنگاران را همکاران خود می‌دانیم؛ چراکه آنان با ارائه پیشنهاد‌ها و ایده‌های مختلف، بیان انتقادات و انعکاس مسائل و مشکلات شهر، به مدیریت شهری کمک می‌کنند. بسیاری از موضوعات ممکن است از دید مجموعه مدیریت شهری یا حتی مردم پنهان بماند، اما خبرنگاران با شجاعت و صراحت آن‌ها را مطرح و زمینه توجه و پیگیری بیشتر را فراهم می‌کنند.

تاکید بر دقت و صحت اخبار پیش از انتشار

هاشمی با اشاره به اهمیت صحت و دقت در انتشار اخبار، افزود: از اصحاب رسانه و خبرنگاران انتظار می‌رود در برخی موارد، پیش از انتشار مطالب و اخباری که ممکن است موجب نگرانی مردم شود، موضوع را با مجموعه مدیریت شهری در میان بگذارند تا اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری درباره صحت و سقم موضوع ارائه شود.

او گفت: هدف ما این است که واقعیت‌ها به شکل صحیح و دقیق به مردم منتقل شود و شهروندان پیش از هرگونه قضاوت، اطلاعات واقعی‌تر و کامل‌تری در اختیار داشته باشند.

تاکید بر حفاظت از سرمایه‌های تاریخی

شهردار کازرون با اشاره به اهمیت بنا‌های تاریخی شهر، تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که در یک شهر تاریخی به مردم خدمت می‌کنیم. بخش مهمی از هویت و بالندگی کازرون به پیشینه و قدمت تاریخی آن بازمی‌گردد و بنده به عنوان شهردار، اگر بیشتر از مردم نسبت به کازرون عرق و علاقه نداشته باشم، به طور قطع کمتر هم ندارم.

او با اشاره به تخریب یکی از بنا‌های تاریخی شهر، اضافه کرد: این اتفاق نباید رخ می‌داد، اما می‌توان آن را تلنگری دانست تا همه ما بیش از گذشته نسبت به حفاظت از میراث تاریخی شهر حساس باشیم و مراقبت بیشتری از این سرمایه‌های ارزشمند داشته باشیم.

تملک خانه تاریخی حسینی و دعوت از سرمایه گذاران

هاشمی گفت: در هیچ‌یک از وظایف ذاتی و رسالت‌های دوازده گانه شهرداری، تملک بنا‌های تاریخی به عنوان وظیفه مستقیم شهرداری تعریف نشده است، با این حال شهرداری کازرون برای صیانت از میراث تاریخی شهر، خانه تاریخی حسینی را تملک کرده و در تلاش هستیم یک ملک تاریخی دیگر را نیز تملک کنیم.

شهردار کازرون با دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه احیای بنا‌ها و بافت تاریخی کازرون بیان کرد: از خبرنگاران انتظار داریم این پیام را به مردم و سرمایه‌گذاران منتقل کنند که در حوزه احیای بنا‌های تاریخی و گردشگری وارد شوند. به طور قطع شورای اسلامی شهر و شهرداری از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت خواهند کرد و مشوق‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

ورود دادستان به موضوع ملک تخریب شده

او درباره ملک تاریخی تخریب‌شده نیز گفت: در این موضوع، دادستان ورود کرده‌اند و ما همه مستندات و مدارک موجود را در اختیار وی قرار خواهیم داد. ما به دنبال بهانه‌جویی نیستیم؛ بلکه این اتفاق نشان داد که همه ما باید با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به میراث تاریخی شهر عمل کنیم.

پیشنهاد نماینده ویژه برای بافت تاریخی به شورا

شهردار کازرون با اشاره به ارائه پیشنهادی به شورای اسلامی شهر برای تقویت مدیریت بافت تاریخی، ادامه داد: پیشنهادی به شورای اسلامی شهر ارائه کرده‌ایم که در صورت امکان و با توجه به چارت سازمانی، نماینده‌ای با مسئولیت مشخص در کنار شهردار برای پیگیری امور بافت تاریخی تعیین شود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، گردشگری را به سمت بافت تاریخی شهر هدایت کنیم.

هاشمی بیان کرد: کازرون در حوزه میراث تاریخی ظرفیت‌های فراوانی دارد و به مردم تاریخ‌دوست این شهر نوید می‌دهیم که برای بافت تاریخی برنامه داریم و در این مسیر از ظرفیت متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان استفاده خواهیم کرد تا اشاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

رسانه‌ها در حوزه پسماند یاری‌رسان مدیریت شهری باشند

هاشمی شهردار کازرون با تقدیر از نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل شهری، بیان کرد: انتظار داریم خبرنگاران در موضوع پسماند به شهرداری کمک کنند؛ چراکه یکی از مشکلات جدی ما این است که در کازرون حتی زمین مناسبی برای بارگیری و انتقال پسماند به شیراز در اختیار نداریم و این موضوع نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و رسانه‌هاست.

او با اشاره به مطالبات شهروندان، اضافه کرد: مردم مطالباتی دارند که بسیاری از آن ها کاملاً به‌حق است، اما شرایط حساس اقتصادی، محدودیت‌های مالی و کمبود نیروی انسانی باعث می‌شود که در برخی موارد نتوانیم بلافاصله به همه درخواست‌ها و مطالبات پاسخ دهیم.

شهردار کازرون ادامه داد: از مردم انتظار داریم شرایط مجموعه مدیریت شهری را نیز درک کنند. ما با تمام توان برای خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش خواهیم کرد و امیدواریم با همراهی مردم، شورا، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای توسعه و آبادانی کازرون برداریم.

او همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در استفاده از منابع اختصاص‌یافته به شهرداری تصریح کرد: در برخی مواقع قیرهایی به شهرداری تحویل داده می‌شود که دارای محل مصرف مشخص هستند؛ برای نمونه قیر اختصاص‌یافته به بافت فرسوده یا طرح مسکن ملی، طبق ضوابط باید صرفاً در همان مناطق استفاده شود و امکان مصرف آن در سایر نقاط شهر وجود ندارد.