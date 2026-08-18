باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جمالالدینی، فرماندار جاسک، عصر دوشنبه به همراه دادستان، فرمانده انتظامی و مسئولان پخش فرآوردههای نفتی این شهرستان، در بازدیدی میدانی از جایگاههای سوخت سطح شهر، روند عرضه سوخت و خدمترسانی به مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه این بازدیدها، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق و سوخت شهرستان جاسک شرکت کرد تا تصمیمات لازم برای ساماندهی وضعیت جایگاهها اتخاذ شود. فرماندار جاسک در این نشست اظهار داشت: نظارتها بهصورت میدانی، منظم و مستمر تداوم خواهد داشت و با اجرای دقیق مصوبات، هماهنگیهای لازم برای تسریع در خدمترسانی فراهم شده است تا مردم با کمترین اتلاف وقت به سوخت موردنیاز دسترسی یابند.
همچنین در پی گلایه برخی شهروندان در خصوص طولانی شدن روند رفع مشکل کارتهای سوخت، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان اعلام کرد: فرآیند رفع مشکل کدینگ کارتهای سوخت، بهصورت متمرکز در سطح کشور انجام میشود و زمانبر بودن این فرآیند، ارتباطی با عملکرد ناحیه شهرستان ندارد.
اساس این گزارش، پیگیریها و مکاتبات لازم برای تسریع در رفع این مشکل در حال انجام است و این روند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است شهرستان جاسک با فاصله ۳۰۰ کیلومتری از بندرعباس، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مجاورت با دریای مکران و تنگه هرمز، از اهمیت ویژهای در استان هرمزگان برخوردار است.
منبع خبر:روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک