باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - محدودیت منابع آبی، ضرورت حفاظت از خاک و افزایش بهرهوری در تولید کشاورزی، موجب شده است مدیریت بهینه منابع آب و خاک به یکی از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی تبدیل شود. در استان کردستان نیز با توجه به ظرفیتهای قابل توجه بخش کشاورزی و ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود، اجرای طرحهای نوین آبیاری، مطالعات و پایش خاک و توسعه زیرساختهای آب و خاک با جدیت دنبال میشود.
سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، با اشاره به روند توسعه سامانههای نوین آبیاری در استان اظهار کرد: اجرای این سامانهها متناسب با میزان اعتبارات تخصیصیافته از سوی معاونت آب و خاک و بهصورت سالانه انجام میشود و تاکنون حدود ۶۲ هزار هکتار از اراضی آبی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
وی افزود: توسعه روشهای نوین آبیاری، بهویژه آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی، نقش مهمی در افزایش بهرهوری آب، کاهش تلفات و مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی کشاورزی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری همچنان در دستور کار استان قرار دارد و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای اعتباری و مشارکت بهرهبرداران، سطح بیشتری از اراضی کشاورزی به این سامانهها مجهز شود.
نقشبندی هدف از اجرای این طرحها را علاوه بر افزایش بهرهوری آب، فراهمکردن زمینه تداوم و پایداری تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد.
حفاظت از خاک با تکیه بر مطالعات و کشاورزی حفاظتی
وی در ادامه با تشریح برنامههای استان برای حفاظت از خاک، جلوگیری از فرسایش و افزایش حاصلخیزی اراضی کشاورزی اظهار کرد: نخستین گام برای مدیریت خاک، شناخت دقیق و مهندسیشده ظرفیتهای خاک و عوامل مؤثر بر حاصلخیزی و فرسایش آن است که این مهم از طریق انجام مطالعات خاک و تهیه نقشههای مدیریتپذیر خاک دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: مجموعه جهاد کشاورزی استان در این زمینه پیشگام بوده و هر سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی به نقشههای مدیریتپذیر خاک مجهز میشود.
نقشبندی با تأکید بر ضرورت شناسایی عوامل تخریب خاک، گفت: شناسایی مصادیق تخریب خاک از جمله ایجاد فرسایش و افزایش میزان هدررفت خاک، همچنین پایش و گزارش این موارد، از دیگر اقدامات مهم در حوزه حفاظت از منابع خاک استان است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد مزارع الگویی و مدیریت تغذیه گیاهی همسو با اصول کشاورزی حفاظتی نیز از برنامههای مهم استان برای حفظ و ارتقای پتانسیل حاصلخیزی خاکها به شمار میرود.
اجرای پروژههای مهم آب و خاک در کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین پروژههای عمرانی آب و خاک استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: تکمیل پروژههای احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب استان در شهرستانهای سنندج، مریوان و کامیاران، احداث و تکمیل ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی و همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه فرعی آبیاری پایاب سد چراغویس شهرستان سقز، از مهمترین پروژههای این حوزه در سال جاری است.
نقشبندی افزود: اجرای این پروژهها با هدف توسعه و بهبود زیرساختهای آبیاری، افزایش بهرهوری مصرف آب و فراهمکردن زمینه استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: مدیریت صحیح منابع آب و خاک، توسعه فناوریهای نوین و اجرای طرحهای زیرساختی، از الزامات اساسی برای پایداری تولید و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی استان کردستان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری و اجرای طرحهای آب و خاک، گفت: صیانت از منابع آب و خاک، صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای آینده کشاورزی استان است و مجموعه جهاد کشاورزی تلاش میکند با توسعه سامانههای نوین آبیاری، گسترش مطالعات و برنامههای حفاظت از خاک و تکمیل زیرساختهای عمرانی، زمینه افزایش بهرهوری، کاهش هدررفت منابع و استمرار تولید پایدار در بخش کشاورزی را فراهم کند.