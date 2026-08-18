باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اکبری، مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان، با تأکید بر ضرورت پایدارسازی منابع مالی این سازمان، اظهار داشت: بخش عمده منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمههای ماهانه تأمین میشود.
وی با اشاره به مسئولیت کارفرمایان در این عرصه افزود: کارفرمایان موظف هستند علاوه بر پرداخت بهموقع حق بیمهها، دقت لازم را در درج دستمزد واقعی کارکنان و کارگران خود در فهرستهای بیمهای داشته باشند تا از بروز هرگونه مشکل در حقوق و مزایای بیمهشدگان جلوگیری شود.
منبع خبر:روابط عمومی تأمین اجتماعی استان هرمزگان