مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت منابع مالی سازمان، از کارفرمایان خواست ضمن پرداخت به‌موقع حق بیمه‌ها، دستمزد واقعی کارکنان و کارگران را در فهرست‌های بیمه‌ای درج کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اکبری، مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان، با تأکید بر ضرورت پایدارسازی منابع مالی این سازمان، اظهار داشت: بخش عمده منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه‌های ماهانه تأمین می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت کارفرمایان در این عرصه افزود: کارفرمایان موظف هستند علاوه بر پرداخت به‌موقع حق بیمه‌ها، دقت لازم را در درج دستمزد واقعی کارکنان و کارگران خود در فهرست‌های بیمه‌ای داشته باشند تا از بروز هرگونه مشکل در حقوق و مزایای بیمه‌شدگان جلوگیری شود.

منبع خبر:روابط عمومی تأمین اجتماعی استان هرمزگان

برچسب ها: تامین اجتماعی ، هرمزگان ، کارفرمایان ، حقوق
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