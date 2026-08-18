سازمان سنجش آموزش کشور، برنامه زمانی ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون‌های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و تاریخ برگزاری این آزمون‌ها را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس جدول اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه؛ ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا روز شنبه؛ ۹ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ نیز روز جمعه؛ ۱۶ بهمن‌ماه امسال خواهد بود.

متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز می‌توانند از روز دوشنبه؛ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۵ تا یکشنبه؛ ۲۲ آذرماه با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در روزهای پنجشنبه و جمعه؛ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کنکور ارشد ، کنکور دکتری
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