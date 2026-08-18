باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس جدول اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبتنام متقاضیان شرکت در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه؛ ۳ آبانماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا روز شنبه؛ ۹ آبانماه ادامه خواهد داشت.
زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ نیز روز جمعه؛ ۱۶ بهمنماه امسال خواهد بود.
متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز میتوانند از روز دوشنبه؛ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۵ تا یکشنبه؛ ۲۲ آذرماه با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای ثبتنام اقدام کنند.
آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در روزهای پنجشنبه و جمعه؛ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.