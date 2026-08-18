رئیس کل دادگستری مازندران بر تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق باید با جدیت در دستور کار شعب قرار گیرد و ضمن رعایت کامل موازین قانونی، از اطاله فرآیند رسیدگی جلوگیری شود.

او افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی دقیق، عادلانه و در عین حال به‌موقع به پرونده‌هاست و لازم است رؤسای شعب با نظارت مستمر بر روند رسیدگی، نسبت به شناسایی پرونده‌های دارای تأخیر و اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

پوریانی همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: این پرونده‌ها به دلیل تعدد اصحاب پرونده و آثار اجتماعی و حقوقی گسترده، نیازمند مدیریت دقیق، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن بررسی تعدادی از پرونده‌های موجود در شعب، از نزدیک در جریان روند رسیدگی قرار گرفت و بر رعایت مواعد قانونی، کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.

او همچنین با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان شعب دادگاه تجدیدنظر استان، خواستار استمرار نظارت بر عملکرد شعب و تلاش مضاعف برای ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد.

در این بازدیدها، رؤسای شعب نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌های جاری، پرونده‌های معوق، میزان ورودی و روند رسیدگی ارائه کردند و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دادگستری مازندران ، اطاله دادرسی
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