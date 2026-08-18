باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه روسیه روز سهشنبه با احضار آکیرا موتو، سفیر ژاپن، به دلیل «اظهارات ضدروسی» سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه این کشور، پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به جزایر کوریل مورد مناقشه، اعتراض شدید خود را اعلام کرد.
این وزارتخانه ادعا کرد که حاکمیت و صلاحیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی «غیرقابل نقض» است و هرگونه تلاش ژاپن برای «زیر سوال بردن این واقعیت آشکار، کاملاً غیرقابل قبول و غیرقانونی» است.
این وزارتخانه افزود که مسکو حق خود را برای انجام اقدامات متقابل در برابر تحریمهای ژاپن علیه روسیه مربوط به جنگ اوکراین، محفوظ میداند.
پوتین روز پنجشنبه از این جزیره بازدید کرد که ژاپن آن را «اتوروفو» مینامد. این اولین سفر او به این جزیره تحت کنترل روسیه و مورد ادعای ژاپن در نزدیکی هوکایدو بود. روسیه از این جزایر به عنوان جزایر کوریل جنوبی یاد میکند.
توکیو مدعی است که سرزمینهای شمالی، متشکل از ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروه جزایر هابومای، اندکی پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم در ۱۵ اوت ۱۹۴۵، به طور «غیرقانونی» توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تصرف شدند.
روسیه معتقد است که این تصرف قانونی بوده است.
این اختلاف مانع از امضای پیمان صلح بین دو کشور از زمان جنگ جهانی دوم شده است، در حالی که تنشها در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای ژاپن علیه مسکو به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، عمیقتر شده است.
دولت ژاپن روز پنجشنبه نیکولای نوزدرف، سفیر روسیه در توکیو را احضار کرد تا به دلیل سفر پوتین، «اعتراض شدید» خود را اعلام کند، در حالی که سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، گفت که این جزایر «هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بینالمللی» بخش ذاتی قلمرو ژاپن هستند.
منبع: رویترز