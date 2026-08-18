باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه چی رئیس انجمن حبوبات کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت واردات حبوبات با وجود محاصره دریایی و وضعیت واردات در ماه های آتی گفت: با توجه به محاصره دریایی، واردکنندگان واردات را به سمت مرزهای شمالی و همسایگانی که مرز زمینی داریم سوق داده شده است. به عنوان مثال کالایی که از هند وارد می شد، توسط یکی از مرزهای زمینی وارد کشور می شود که این امر هزینه تمام شده را افزایش داده است.

به گفته وی، با توجه به واردات حبوبات از مرزهای شمالی و جنوبی، کمبودی در عرضه نداریم و با خنک شدن هوا و افزایش مصرف، بدلیل تداوم واردات مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

لپه چی با بیان اینکه کالا به میزان مکفی در انبارها و بنادر موجود است، افزود: نگرانی بابت مصرف حبوبات نداریم.

رئیس انجمن حبوبات گفت: با رفع تعهد ارزی و افزایش واردات بیش از نیاز در کشور، نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم.