رئیس انجمن حبوبات کشور گفت: در حال حاضر کالا به میزان مکفی در انبار‌ها و بنادر موجود است و نگرانی بابت مصرف و توزیع حبوبات در نیمه دوم سال نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه چی رئیس انجمن حبوبات کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت واردات حبوبات با وجود محاصره دریایی و وضعیت واردات در ماه های آتی گفت: با توجه به محاصره دریایی، واردکنندگان واردات را به سمت مرزهای شمالی و همسایگانی که مرز زمینی داریم سوق داده شده است. به عنوان مثال کالایی که از هند وارد می شد، توسط یکی از مرزهای زمینی وارد کشور می شود که این امر هزینه تمام شده را افزایش داده است.

به گفته وی، با توجه به واردات حبوبات از مرزهای شمالی و جنوبی، کمبودی در عرضه نداریم و با خنک شدن هوا و افزایش مصرف، بدلیل تداوم واردات مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

لپه چی با بیان اینکه کالا به میزان مکفی در انبارها و بنادر موجود است، افزود: نگرانی بابت مصرف حبوبات نداریم.

رئیس انجمن حبوبات گفت: با رفع تعهد ارزی و افزایش واردات بیش از نیاز در کشور، نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم.

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برچسب ها: واردات حبوبات ، قیمت حبوبات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بحث بودن و نبودن حبوبات نیست رک و پوست کنده بگید که می‌خواهیم حبوبات رو گرون کنیم ...یه کم شهامت داشته باشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اصلا تاثیر نداره مخصوصا روی قیمت اصلا تحریم ها محاصره هاو... تاثیر روی قیمت کمبود و.... نداشته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
یعنی یروزی تموم نمیشن؟؟؟ حبوباتم وارد میکردین؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بودنش هست بله ، قیمت ؟؟؟؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
در کشوری نفتی مثل ایران اگه هلدینگی فقط بگه کارم واردات و صادات حبوباته بی فایدس باید به فکر حمل و نقل و صنایع نفتی و گازی و واردات و صادرات نفتی و گازی با قطار و جاده و همه مرزها باشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
داخل کشور ایران استان فارس حبوبات فراوان کشت میشود
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