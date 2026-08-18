امارات از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره سئو برای حمایت از تحقیقات علمی و کاربرد‌های فناوری مرتبط با پایداری و توسعه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  مرکز ملی علوم و فناوری فضایی در دانشگاه امارات از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره سئو با موشک لانگ مارچ-۲سی از مرکز پرتاب ماهواره تای‌یوان در چین خبر داد.

خبرگزاری امارات (WAM) روز دوشنبه گزارش داد که این ماموریت با ارائه داده‌ها و اطلاعاتی که از حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی پشتیبانی می‌کند و برنامه‌ریزی و کارایی تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، به «حمایت از تحقیقات علمی و کاربرد‌های فناوری مرتبط با پایداری و توسعه آینده» کمک خواهد کرد.

نبیل محمد البستکی، مدیر مرکز ملی علوم و فناوری فضایی، اظهار داشت که پروژه سئو نشان دهنده «گسترش تلاش‌های این مرکز در توسعه پروژه‌های فضایی ملی است که به ایجاد قابلیت‌های اماراتی و افزایش تخصص عملی محققان و مهندسان در زمینه‌های طراحی، توسعه و بهره‌برداری از ماهواره کمک می‌کند.»

منبع: وام

برچسب ها: امارات ، پرتاب ماهواره ، فضا
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