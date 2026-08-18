فوتبال اروپا در روز‌های اخیر با حواشی متعددی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال اروپا در روزهای اخیر با اخبار و حواشی متعددی از ماجرای فروش چلسی تا حضور رودری در بارسلونا همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا؛
حریفان استقلال و تراکتور مشخص شدند/ قدرت‌های آسیایی منهای عربستان
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب محل میزبانی در لیگ نخبگان آسیا
حریفان نماینده ناخواسته ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نبرد آبی پوشان پایتخت برابر نساجی در قائمشهر/ دیدار فینال گونه سپاهان و تراکتور
طارمی در دوراهی اروپا؛ سه پیشنهاد برای جدایی از المپیاکوس
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی‌آورد
حریفان استقلال و تراکتور مشخص شدند/ قدرت‌های آسیایی منهای عربستان
خلیلی با لابی چند پست در پرسپولیس گرفته است/ شان پیشکسوت باید حفظ شود
حق انتخاب ورزشگاه در آسیا را از استقلال گرفتند
ضربه سنگین به تراکتور؛ مهدی ترابی از میادین دور ماند
توافق اولیه میان رامین رضاییان و فولاد؛ مدافع استقلالی راهی اهواز می‌شود
حسام حسن؛ این بار خودش تعویض شد
حریفان نماینده ناخواسته ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند
آخرین اخبار
توسعه اسکواش نیازمند سرعت بیشتر و تمرکز بر ظرفیت‌های دانشگاهی است
رامین رضاییان، رسما فولادی شد
ورزش جهان؛ از ماجرای فروش چلسی تا حضور رودری در بارسا + فیلم
رونمایی از ۱۴ ملی‌پوش والیبال در حضور دنیامالی
صعود تیم بسکتبال نوجوانان به پلی‌آف کاپ آسیا
پیاتزا: نمی‌خواستم کاپیتان را تغییر دهم/ در لیگ ملت‌ها یک قدم رو به جلو داشتیم
حریفان استقلال و تراکتور مشخص شدند/ قدرت‌های آسیایی منهای عربستان
برنامه‌های والیبال ایران در نشست تخصصی با حضور وزیر ورزش بررسی شد
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتخاب محل میزبانی در لیگ نخبگان آسیا
دنیامالی: مردم قدردان زحمات ملی‌پوشان والیبال هستند/ ۵ کمپ تیم ملی ایجاد می‌کنیم
آغاز تمرینات تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه
حریفان نماینده ناخواسته ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند
حسام حسن؛ این بار خودش تعویض شد
جدایی مدیر ارشد فیفا پس از اختلاف با اینفانتینو
توافق اولیه میان رامین رضاییان و فولاد؛ مدافع استقلالی راهی اهواز می‌شود
طارمی در دوراهی اروپا؛ سه پیشنهاد برای جدایی از المپیاکوس
ضربه سنگین به تراکتور؛ مهدی ترابی از میادین دور ماند
حق انتخاب ورزشگاه در آسیا را از استقلال گرفتند
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی‌آورد
خلیلی با لابی چند پست در پرسپولیس گرفته است/ شان پیشکسوت باید حفظ شود
نبرد آبی پوشان پایتخت برابر نساجی در قائمشهر/ دیدار فینال گونه سپاهان و تراکتور
برد دختران فوتبال خاتون بم در آغاز لیگ قهرمانان آسیا
رامین رضاییان فولاد را انتخاب کرد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ هتریک برنز نمایندگان ایران در اسلواکی
نایب قهرمانی تیم‌ ملی فانکشنال فیتنس ایران در آسیا
بازهم دیدار با رقیب همیشگی/ دیدار دوستانه ایران و ازبکستان تایید شد
مصاف ایران و چین برای صدرنشینی گروه C کاپ آسیا زیر ۱۸ سال
استقلال و یک نگرانی جدی؛ جانشین مطمئن برای همه پست‌ها وجود دارد؟
فشردگی مسابقات؛ چالش جدید بختیاری‌زاده در استقلال
بازگشت مهاجم خارجی استقلال منتفی شد؟