باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سند دادگاه حاکی از آن است که یک قاضی فدرال در مریلند تصمیم دولت ترامپ برای انتقال مقر اف‌بی‌آی به ساختمان رونالد ریگان در مرکز شهر واشنگتن را مسدود کرده است.

مقامات مریلند با طرح‌های جابجایی مقر اف‌بی‌آی مخالفت کرده بودند. در سال ۲۰۲۳، دولت بایدن طرحی را برای ساخت یک مقر جدید اف‌بی‌آی در این ایالت تصویب کرد و کنگره ۳۲۳ میلیون دلار برای این پروژه اختصاص داد.

در سند دادگاه آمده است: «دادگاه حکمی دائمی صادر خواهد کرد که متهمان را از اجرای تصمیمات مربوط به جابجایی مقر اف‌بی‌آی و انتخاب ساختمان رونالد ریگان و تصمیمات مربوط به تغییر مسیر بودجه این اداره منع می‌کند.»

طبق این سند، قاضی معتقد است که در صورت لغو تصمیم صادر شده در دوران ریاست جمهوری بایدن، مقامات و ساکنان ایالت مریلند متحمل ضرر‌های اقتصادی، از جمله محرومیت از مزایای آینده، خواهند شد.

دفتر مرکزی اف‌بی‌آی از سال ۱۹۷۵ در ساختمان ادگار هوور در مرکز شهر واشنگتن دی‌سی واقع شده است. با این حال، این ساختمان قدیمی و از نظر فناوری منسوخ شده است، به همین دلیل بحث‌ها در مورد جابجایی این دفتر در پانزده سال گذشته ادامه داشته است. در سال ۲۰۲۳، مریلند، که با پایتخت آمریکا هم‌مرز است، به عنوان محل جدید انتخاب شد.

با این حال، دولت ترامپ ساختمان رونالد ریگان در مرکز شهر واشنگتن، نزدیک کاخ سفید را مناسب‌ترین مکان برای این اهداف دانست. این ساختمان قبلا توسط آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) اشغال شده بود که ترامپ بخش عمده‌ای از بودجه آن را قطع کرده بود.

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، اظهار داشت که طرح ساخت مقر جدید نزدیک به ۵ میلیارد دلار هزینه داشته و تاریخ افتتاح آن تا سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی نمی‌شود. او خاطرنشان کرد که این امر با طرح جدید امکان‌پذیر شده است.

منبع: آر تی