باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح دستاوردهای دو سال اخیر، به دو موفقیت کلیدی گفت: اول، قرار دادن آموزش و پرورش در اولویت نخست دولت و بسیج تمام ظرفیت‌های حاکمیتی برای حمایت از این حوزه؛ و دوم، کاهش فاصله میان صف و ستاد و ایجاد درک مشترک از برنامه‌ها و اهداف نظام آموزشی در میان مدیران در سراسر کشور.

وی با بیان اینکه "همه مدیران آموزش در سطح کشور امروز می‌دانند به چه نظام مسائلی باید توجه کنند، اولویت‌هایشان چیست و چگونه مسائل را صورت‌بندی و حل کنند"، هفت برنامه تحولی مهم را به عنوان اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش در دستور کار روسای آموزش و پرورش کشور برشمرد.

طراحی سامانه "مدرسه تراز" و یکپارچه‌سازی عملکرد مدارس

وزیر آموزش و پرورش از طراحی سامانه "مدرسه تراز" خبر داد و گفت: این سامانه که بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، به زودی رونمایی و ابلاغ خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه، مدارس کشور به یک سیستم یکپارچه متصل می‌شوند که عملکرد، ارزیابی و فعالیت‌های آن‌ها به دقت در آنجا ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. این سامانه با داشتن بخش‌های هوشمند، به مدیران مدارس در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کمک خواهد کرد.

کاظمی همچنین از تلاش برای قرار دادن مستقیم بودجه‌ها در اختیار مدارس خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این امر منجر به ارتقای کیفی مدارس دولتی و حرکت به سوی "مدرسه تراز" شود.

نظارت فراگیر و عدالت آموزشی در پهناورترین دستگاه کشور

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش "پیکرترین دستگاه کشور" با ۱۲۳ هزار واحد آموزشی و ۷۵۰ منطقه آموزشی است، کار نظارت و ارتقای عدالت آموزشی را در این گستره وسیع، دشوار اما ضروری دانست. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: "تلاش می‌کنیم نظارتمان را توسعه دهیم، ارتقا دهیم و با برنامه‌ریزی‌های خوب، ارزیابی‌های دقیق و نظارت‌های سازماندهی شده، مشکلات آموزش را کم کنیم و رضایتمندی مردم را افزایش دهیم.

وی افزود: توجه ویژه به مناطق محروم، توسعه خدمات در مناطق عشایری، شبانه‌روزی‌ها، مدارس استثنایی و شکوفایی استعدادهای برتر در مناطق محروم از جمله اولویت‌های این نظارت و ارزیابی‌ها اعلام شد.

تیم واحد و موفقیت جمعی

کاظمی با تأکید بر اینکه "ما یک تیم هستیم و هر موفقیتی محصول تلاش همه همکاران ماست"، ارزیابی خود را از عملکرد همه دوستان "خوب" توصیف کرد.

اجلاس بعدی، ارزیابی برنامه‌های گذشته

وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجلاس بعدی، اعلام کرد که این اجلاس به ارزیابی برنامه‌های اجلاس قبلی اختصاص خواهد داشت. وی همچنین با اشاره به برگزاری "همایش آمادگی نظام تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید"، این همایش را فرصتی برای ایجاد آمادگی کامل در نظام تعلیم و تربیت و نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ادامه راه شهدا و امام راحل دانست و افق‌های آینده در حوزه علم، علم‌آموزی و تربیت دانش‌آموزان تراز جمهوری اسلامی را روشن توصیف کرد.