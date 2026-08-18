وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌های صورت گرفته برای تبدیل این وزارتخانه به اولویت اصلی دولت و جلب تمام ظرفیت‌های دولتی در راستای پیشبرد اهداف آموزشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح دستاوردهای دو سال اخیر، به دو موفقیت کلیدی گفت: اول، قرار دادن آموزش و پرورش در اولویت نخست دولت و بسیج تمام ظرفیت‌های حاکمیتی برای حمایت از این حوزه؛ و دوم، کاهش فاصله میان صف و ستاد و ایجاد درک مشترک از برنامه‌ها و اهداف نظام آموزشی در میان مدیران در سراسر کشور.

وی با بیان اینکه "همه مدیران آموزش در سطح کشور امروز می‌دانند به چه نظام مسائلی باید توجه کنند، اولویت‌هایشان چیست و چگونه مسائل را صورت‌بندی و حل کنند"، هفت برنامه تحولی مهم را به عنوان اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش در دستور کار روسای آموزش و پرورش کشور برشمرد.

طراحی سامانه "مدرسه تراز" و یکپارچه‌سازی عملکرد مدارس

وزیر آموزش و پرورش از طراحی سامانه "مدرسه تراز" خبر داد و گفت: این سامانه که بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، به زودی رونمایی و ابلاغ خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه، مدارس کشور به یک سیستم یکپارچه متصل می‌شوند که عملکرد، ارزیابی و فعالیت‌های آن‌ها به دقت در آنجا ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. این سامانه با داشتن بخش‌های هوشمند، به مدیران مدارس در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کمک خواهد کرد.

کاظمی همچنین از تلاش برای قرار دادن مستقیم بودجه‌ها در اختیار مدارس خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این امر منجر به ارتقای کیفی مدارس دولتی و حرکت به سوی "مدرسه تراز" شود.

نظارت فراگیر و عدالت آموزشی در پهناورترین دستگاه کشور

وی با بیان  اینکه آموزش و پرورش "پیکرترین دستگاه کشور" با ۱۲۳ هزار واحد آموزشی و ۷۵۰ منطقه آموزشی است، کار نظارت و ارتقای عدالت آموزشی را در این گستره وسیع، دشوار اما ضروری دانست. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: "تلاش می‌کنیم نظارتمان را توسعه دهیم، ارتقا دهیم و با برنامه‌ریزی‌های خوب، ارزیابی‌های دقیق و نظارت‌های سازماندهی شده، مشکلات آموزش را کم کنیم و رضایتمندی مردم را افزایش دهیم.

وی افزود: توجه ویژه به مناطق محروم، توسعه خدمات در مناطق عشایری، شبانه‌روزی‌ها، مدارس استثنایی و شکوفایی استعدادهای برتر در مناطق محروم از جمله اولویت‌های این نظارت و ارزیابی‌ها اعلام شد.

تیم واحد و موفقیت جمعی

کاظمی با تأکید بر اینکه "ما یک تیم هستیم و هر موفقیتی محصول تلاش همه همکاران ماست"، ارزیابی خود را از عملکرد همه دوستان "خوب" توصیف کرد.

اجلاس بعدی، ارزیابی برنامه‌های گذشته

وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجلاس بعدی، اعلام کرد که این اجلاس به ارزیابی برنامه‌های اجلاس قبلی اختصاص خواهد داشت. وی همچنین با اشاره به برگزاری "همایش آمادگی نظام تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید"، این همایش را فرصتی برای ایجاد آمادگی کامل در نظام تعلیم و تربیت و نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ادامه راه شهدا و امام راحل دانست و افق‌های آینده در حوزه علم، علم‌آموزی و تربیت دانش‌آموزان تراز جمهوری اسلامی را روشن توصیف کرد.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، اجلاس روسای آموزش و پرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
آموزش در جدول اولویتهای دولت ته جدول هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
درمورد معلمین بازنشسته مهر ۱۴۰۰ ورتبه بندی آنان هم صحبت وپی گیری شود تاا احکام درحکم بازنشستگی درج ومتطور شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
چقدر این دولت اولویت دارد!،یکی معنی اولویت رو به دولت بگه، احتمالا معنی این کلمه یادشان رفته!.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
نه حرف دردبخوری دارد ونه کاری برای انجام آموزش و پرورش که چند ساله تعطیله کدام آموزش چند ساله که مادر پدرها به بچه ها درس میدهند وکار میکنند معلم ها هم فقط نام معلم را دارند واولیا را سر کیسه میکنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
رفیق تا وقتی حقوق یه کارگر ساده در خودروسازی چندبرابر یه معلم حقوق میگیره وتا وقتی یه ابدارچی بانک ودارایی ونفت وشهرداری و... و.. و.. حقوقش سه برابر یه معلمه صحبت از بهبود تعلیم وتربیت جز حرف اضافه هیچ نیست ونبوده ونخواهدبود؟!؟!؟!؟؟؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۵:۴۰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا بجای حمایت از تیزهوشان ،اولیا باید خودش هزینه بیشتر بکند این چه نوع نخبه پروری است ؟چرا بعد انتظار دارید نخبگان مهاجرت نکنند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
وزیر محترم در مورد معیشت معلمان هم صحبت کنید معلمی که دغدغه ای مالی داشته باشه با این تورم بالا نمیتونه کارایی داشته باشه ویواش ویواش به سمت شغل‌های کاذب روی میاره وبه روز رسانی وکیفیت آموزش هم متعاقبا پایین میاد!
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