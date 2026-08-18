باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپهچی رئیس انجمن حبوبات کشور، در نشست خبری امروز با اشاره به شوک ناشی از تغییر سیاستهای ارزی در موضوع جراحی اقتصادی کشور گفت: بسیاری از واردکنندگان بر مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات و فروش کالا کردهاند، در حالیکه منتظر تخصیص ارز بودند، تحولات اقتصادی رخ داد.
به گفته وی، برخی تامینکنندگان با ارز ۷۰ هزار تومانی تالار دوم واردات داشتند و بخشنامهای که یکشبه ابلاغ شد، نرخ ارز را به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش داد که این تغییرات ناگهانی، بدهیهای معوق سنگینی را برای واردکنندگان رقم زد که با وجود مکاتبات فراوان، همچنان پرداخت این معوقات بلاتکلیف باقی مانده است. حال با توجه به پیگیریها انتظار می رود در روزهای آتی گشایشی در وضعیت این بدهیهای معوق حاصل شود.
رئیس انجمن حبوبات کشور با انتقاد از بخشنامههای مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بیان کرد: الزام صادرکنندگان به واردات کالاهای اساسی برای رفع تعهد، اما بدون مدیریت درست منجر به ورود بیرویه حبوبات به کشور شده است، درحالیکه ۷۰ درصد نیاز کشور به حبوبات از طریق تولید داخل تامین میشود.
به گفته وی، بنابر آمار سالانه با احتساب سرانه مصرف ۹ تا ۱۰ کیلو به ازای هر نفر، ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن حبوبات در کشور مصرف می شود که ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن از طریق واردات تامین می شود.
لپه چی ادامه داد: ورود بیرویه کالا، تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده و در نهایت موجب شده تا قیمت محصولات داخلی به شکلی غیرمنطقی کاهش یابد که این امر تنها به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان تمام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به معضل ماندگاری کالا در انبارها به دلیل رکود بازار بیان کرد: با توجه به حجم بالای واردات و عدم کشش بازار، کالاهای وارداتی در انبارها دپو شدهاند و از طرفی حبوبات کالایی فسادپذیر است و شرایط نگهداری دشواری دارد که متاسفانه سازمان تعزیرات و پلیس اقتصادی با رویکردی سختگیرانه، محدودیتهای زمانی ۲۰ روزه برای نگهداری کالا اعمال کردهاند که این نگهداری به عنوان احتکار کالا تلقی میشود.
رئیس انجمن حبوبات خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری شد و افزود: مازاد در کنار کمبود چالشساز است،در حالیکه ۷۰ درصد حبوبات کشور از طریق تولید کشاورزان تامین میشود واردات بیرویه به معیشت این قشر آسیبپذیر زیان زیادی وارد میکند.
به گفته وی، مجموع معوقات ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تالار دوم واردکنندکان حبوبات ۵۰ میلیون دلار است که تبعات اقتصادی ناشی از بیتوجهی به وضعیت دهکهای پایین و معیشت کشاورزان قابل توجیه نیست.
لپه چی با بیان اینکه کمبودی در حوزه حبوبات مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: موجودی انبارها تا پایان سال کفایت میکند و حتی قیمت این محصولات بدلیل مازاد تولید به طور متوسط نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و لوبیا چیتی ۱۰۰ درصد کاهش داشته به طوریکه قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی تولید داخل به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.