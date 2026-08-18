رئیس انجمن حبوبات گفت: مطالبات تامین‌کنندگان حبوبات از معوقات به ۵۰ میلیون دلار رسیده که تبعات اقتصادی ناشی از بی‌توجهی به وضعیت دهک‌های پایین و معیشت کشاورزان قابل توجیه نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه‌چی رئیس انجمن حبوبات کشور، در نشست خبری امروز  با اشاره به شوک ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی در موضوع جراحی اقتصادی کشور گفت: بسیاری از واردکنندگان بر مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات و فروش کالا کرده‌اند، در حالیکه منتظر تخصیص ارز بودند، تحولات اقتصادی رخ داد.

به گفته وی، برخی تامین‌کنندگان با ارز ۷۰ هزار تومانی تالار دوم واردات داشتند و بخشنامه‌ای که یک‌شبه ابلاغ شد، نرخ ارز را به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش داد که این تغییرات ناگهانی، بدهی‌های معوق سنگینی را برای واردکنندگان رقم زد که با وجود مکاتبات فراوان، همچنان پرداخت این معوقات بلاتکلیف باقی مانده است. حال با توجه به پیگیری‌ها انتظار می رود در روزهای آتی گشایشی در وضعیت این بدهی‌های معوق حاصل شود.

رئیس انجمن حبوبات کشور با انتقاد از بخشنامه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بیان کرد: الزام صادرکنندگان به واردات کالاهای اساسی برای رفع تعهد، اما بدون مدیریت درست منجر به ورود بی‌رویه حبوبات به کشور شده است، درحالیکه ۷۰ درصد نیاز کشور به حبوبات از طریق تولید داخل تامین می‌شود.

به گفته وی، بنابر آمار سالانه با احتساب سرانه مصرف ۹ تا ۱۰ کیلو به ازای هر نفر، ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن حبوبات در کشور مصرف می شود که ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن از طریق واردات تامین می شود.

لپه چی ادامه داد: ورود بی‌رویه کالا، تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده  و در نهایت موجب شده تا قیمت محصولات داخلی به شکلی غیرمنطقی کاهش یابد که این امر تنها به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان تمام می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به معضل ماندگاری کالا در انبارها به دلیل رکود بازار بیان کرد: با توجه به حجم بالای واردات و عدم کشش بازار، کالاهای وارداتی در انبارها دپو شده‌اند و از طرفی حبوبات کالایی فسادپذیر است و شرایط نگهداری دشواری دارد که متاسفانه سازمان تعزیرات و پلیس اقتصادی با رویکردی سخت‌گیرانه، محدودیت‌های زمانی ۲۰ روزه برای نگهداری کالا اعمال کرده‌اند که این نگهداری به عنوان احتکار کالا تلقی می‌شود. 

رئیس انجمن حبوبات خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری شد و افزود:  مازاد در کنار کمبود چالش‌ساز است،در حالیکه ۷۰ درصد حبوبات کشور از طریق تولید کشاورزان تامین می‌شود واردات بی‌رویه به معیشت این قشر آسیب‌پذیر زیان زیادی وارد می‌کند.

به گفته وی، مجموع معوقات ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تالار دوم واردکنندکان حبوبات ۵۰ میلیون دلار است که تبعات اقتصادی ناشی از بی‌توجهی به وضعیت دهک‌های پایین و معیشت کشاورزان قابل توجیه نیست.

لپه چی با بیان اینکه کمبودی در حوزه حبوبات مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: موجودی انبارها تا پایان سال کفایت می‌کند و حتی قیمت این محصولات بدلیل مازاد تولید به طور متوسط نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و لوبیا چیتی ۱۰۰ درصد کاهش داشته به طوریکه قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی تولید داخل به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است‌.

برچسب ها: تولید حبوبات ، واردات حبوبات ، قیمت حبوبات
خبرهای مرتبط
تولید حبوبات ۱۵ درصد افزایش می‌یابد
توزیع کالاهای اساسی ۳ برابر تقاضاست/کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است
تولید حبوبات به ۷۰۰ هزار تن می رسد/مصرف سالانه ۹۵۰ هزار تن حبوبات در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نسخه دولت برای بحران بنزین چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
کنتور‌های هوشمند؛ گامی برای عدالت در خاموشی‌های برق
علت آلودگی نفتی خلیج فارس مشخص شد + فیلم
هواپیماهای جدید خریداری شده پس از جنگ‌ وارد ناوگان هوایی شد
۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند+ فیلم
واردات گوشت به ۱۴ هزار تن رسید
حضور ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی در بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت ساختمان
وزیر اقتصاد: ملت ایران در میدان جنگ اقتصادی تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد
قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۰ هزار تومان
آخرین اخبار
شاخص کل بورس از ارتفاع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد عبور کرد
آبرسانی به ۲۳۰۰ روستا و بهره‌برداری از ۱۱ سد در یک سال اخیر
واردات در ازای رفع تعهد ارزی ضربه‌ای به تولید داخل
اجاره‌بها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای بازنشستگان را تشکیل می‌دهد
کیفیت ساخت مسکن مهم‌تر از تعداد واحدهاست
کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه لیزینگ‌ها پیگیری می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اجاره‌داری حرفه‌ای باید به یکی از محورهای تأمین مسکن تبدیل شود
حل مسئله مسکن با افزایش تولید و تسهیلات محقق نمی‌شود
شناسایی بیش از ۶۰ هزار برق غیرمجاز در استان تهران/ تقسیط هزینه انشعاب در ۶ قسط
قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۰ هزار تومان
۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند+ فیلم
مولدسازی ماموریت جدید و راهبردی اموال تملیکی
گزارش اهم برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم منتشر شد
تلفات دام کشور از طریق سامانه دام‌یار‌کاهش می‌یابد
گام‌های موثری برای اصلاح قانون صنفی برداشته می‌شود
سهم بنادر شمالی در حمل کالاهای اساسی به ۳۰ درصد رسید
هواپیماهای جدید خریداری شده پس از جنگ‌ وارد ناوگان هوایی شد
وزیر اقتصاد: ملت ایران در میدان جنگ اقتصادی تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد
حضور ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی در بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت ساختمان
علت آلودگی نفتی خلیج فارس مشخص شد + فیلم
واردات گوشت به ۱۴ هزار تن رسید
کنتور‌های هوشمند؛ گامی برای عدالت در خاموشی‌های برق
نسخه دولت برای بحران بنزین چیست؟
۴۵ میلیون مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای سفر کردند
مصرف سوخت از ۷۵ به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید/ صنعت CNG نیازمند بسته حمایتی فوری است
رگبار و رعد و برق در نواحی شمال غرب کشور
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران، کرج و هراز/ بارش پراکنده باران در شمال کشور
همراهی مردم روند مصرف برق را کاهشی کرد/ ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات وارد می‌شود