باشگاه خبرنگاران جوان - شمارش معکوس برای برگزاری کنکور سراسری آغاز شده است. در روزهایی که بسیاری از داوطلبان تصور میکنند باید هر ساعت از شبانهروز را به مطالعه اختصاص دهند، کارشناسان آموزشی معتقدند مهمترین عامل موفقیت در هفته پایانی، مدیریت ذهن و حفظ آمادگی جسمی است، نه افزایش بیبرنامه ساعت مطالعه.
به گفته مشاوران آموزشی، بسیاری از داوطلبان در روزهای منتهی به کنکور، به جای تثبیت آموختههای خود، با تصمیمهای هیجانی، فشار مضاعفی به خود وارد میکنند؛ تصمیمهایی که گاهی نتیجه چند ماه یا حتی چند سال تلاش را تحت تأثیر قرار میدهد.
مطالعه منابع جدید؛ بزرگترین اشتباه هفته آخر
کارشناسان آموزش تأکید میکنند هفته پایانی زمان یادگیری مطالب تازه نیست. مراجعه به کتابهای جدید، جزوههای جمعبندی دیگران یا آزمونهایی که تاکنون مطالعه نشدهاند، معمولاً فقط اضطراب داوطلب را افزایش میدهد. به اعتقاد آنان، بهترین راهکار در این روزها مرور یادداشتها، خلاصهنویسیها و آزمونهایی است که داوطلب پیشتر روی آنها کار کرده است.
خواب را قربانی درس نکنید
کمخوابی یکی از خطاهای رایج در روزهای پایانی کنکور است. کارشناسان معتقدند کاهش ساعات خواب، تمرکز، سرعت پردازش اطلاعات و قدرت تصمیمگیری را در جلسه آزمون کاهش میدهد. به همین دلیل توصیه میشود داوطلبان از چند روز مانده به کنکور، ساعت خواب خود را با زمان برگزاری آزمون هماهنگ کنند تا بدن در صبح روز کنکور آمادگی بیشتری داشته باشد.
خودتان را با دیگران مقایسه نکنید
در هفته آخر، فضای شبکههای اجتماعی و گروههای کنکوری معمولاً پر از اظهار نظر درباره میزان مطالعه، تعداد آزمونها و ساعتهای درس خواندن است. کارشناسان هشدار میدهند مقایسه خود با دیگران، یکی از مهمترین عوامل افزایش استرس است و میتواند اعتمادبهنفس داوطلب را کاهش دهد. به گفته آنان، در این روزها هر داوطلب باید تنها بر برنامه شخصی خود تمرکز کند.
تغذیه و استراحت را جدی بگیرید
به گفته متخصصان، مصرف غذاهای سنگین، نوشیدنیهای انرژیزا یا استفاده بیرویه از قهوه برای بیدار ماندن، نهتنها کمکی به یادگیری نمیکند، بلکه ممکن است باعث اختلال خواب و کاهش تمرکز شود. کارشناسان توصیه میکنند داوطلبان در روزهای باقیمانده، تغذیه متعادل، نوشیدن آب کافی و فعالیت بدنی سبک مانند پیادهروی کوتاه را در برنامه خود قرار دهند.
از آزمون دادن افراطی پرهیز کنید
برخی داوطلبان تصور میکنند هرچه آزمون بیشتری حل کنند، آمادگی بالاتری خواهند داشت؛ اما مشاوران آموزشی معتقدند در هفته پایانی، آزمونهای سنگین و طولانی میتواند خستگی ذهنی ایجاد کند. به جای آن، مرور اشتباهات آزمونهای گذشته و رفع نقاط ضعف، اثربخشتر از حل آزمونهای جدید است.
آرامش؛ برگ برنده روزهای پایانی
کارشناسان آموزشی تأکید میکنند در هفته منتهی به کنکور، آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد، حفظ آرامش و اعتماد به دانشی است که داوطلب طی ماههای گذشته کسب کرده است. آنها معتقدند نتیجه کنکور تنها به میزان مطالعه در چند روز آخر وابسته نیست، بلکه حاصل تلاش مستمر و مدیریت صحیح روزهای پایانی است.
در روزهایی که تنها یک هفته تا رقابت بزرگ کنکور باقی مانده، شاید مهمترین توصیه به داوطلبان این باشد که از تصمیمهای ناگهانی، فشار بیش از حد و اضطراب بیدلیل فاصله بگیرند؛ چرا که موفقیت در آزمون، علاوه بر دانش، به ذهنی آرام و بدنی آماده نیز نیاز دارد.
منبع: فارس