مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به برگزاری کنکور سراسری در روزهای پیش‌رو بر ضرورت مدیریت مصرف برق برای تأمین برق پایدار و جلوگیری از خاموشی در ساعات برگزاری آزمون تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  محمدسعید سلطانی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق در روزهای منتهی به کنکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: همکاری مشترکان و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و جلوگیری از خاموشی در حوزه‌های برگزاری کنکور داشته باشد.

وی در ادامە با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف استان در روزهای اوج مصرف تابستان، افزود: مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف با هدف کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف، حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته انجام می‌شود و همکاری مشترکان در اجرای این برنامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

سلطانی در تشریح برنامه مدیریت مصرف بار در حوزە کشاورزی گفت: در این بخش، ۷۰ مگاوات محدودیت مصرف از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۸:۳۰ اعمال خواهد شد کە این بازه زمانی از ساعات مهم اوج مصرف برق محسوب می‌شود و مدیریت مصرف در این بخش می‌تواند به کاهش فشار وارد بر شبکه و تأمین برق پایدار سایر مشترکان کمک کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف از سوی دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: در بخش اداری نیز دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند مصرف برق خود را در ساعات اداری ۲۵ درصد و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند.

سلطانی با اشاره به محدودیت مصرف در بخش صنعت گفت: در این بخش نیز روزانه ۱۰ مگاوات محدودیت مصرف اعمال می‌شود.

وی همچنین درباره بخش‌های تجاری استان اظهار کرد: کنتورهای هوشمند مشترکان تجاری بر اساس ۸۰ درصد حداکثر مصرف ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ تنظیم شده است.

سلطانی همچنین درباره مدیریت مصرف در بخش خانگی نیز گفت: مشترکان خانگی مجهز به کنتور هوشمند نیز به سقف محدودیت مصرف ۲ کیلووات محدودیت رسیدەاند.

برچسب ها: کردستان ، توزیع برق ، صرفه جوی
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