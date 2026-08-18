باشگاه خبرنگاران جوان- نشست فوق با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی و عاطفه اسلامیان مدیر بین المللی کمیته در دفتر دبیر کل بصورت آنلاین با حضور حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا و ونود تیواری معاون مدیر کل شورای المپیک آسیا حول محور بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا برگزار شد.

در این نشست مسئولین شورای المپیک آسیا ضمن اشاره بر این موضوع که هماهنگی و نظارت کافی بر کمیته برگزاری بازی‌های آسیای آیچی ناگویا از سوی OCA وجود دارد عنوان داشت به رغم برخی چالش‌ها تلاش کمیته برگزاری این است که بتواند این رویداد را به نحو مطلوب برگزار نماید و به رغم پر تعداد بودن کاروان ورزشی ایران تاکنون تعامل خوبی با کمیته برگزاری داشته و مشکلی دیده نمی‌شود این در حالی است که برخی از کمیته‌های ملی المپیک هنوز اطلاعات و مسیر‌های پروازی خود را در سیستم کمیته برگزاری وارد نکرده‌اند.

در این نشست ضمن ارائه آماری تعداد کشور‌ها و ورزشکاران از سوی شورای المپیک آسیا مسئولان کمیته ملی المپیک برخی دغدغه‌های خود را مطرح کردند و با توجه به گستردگی محل اسکان و محل مسابقات تیم‌ها خواستار توجه بیشتر در برخی زمینه‌ها بخصوص در امر ترانسفر شدند.