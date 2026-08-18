مسئولان کمیته المپیک ایران و OCA در نشستی آنلاین، روند اعزام به ناگویا را بررسی و بر حل چالش‌های ترانسفر تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست فوق با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی و عاطفه اسلامیان مدیر بین المللی کمیته در دفتر دبیر کل بصورت آنلاین با حضور حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا و ونود تیواری معاون مدیر کل شورای المپیک آسیا حول محور بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا برگزار شد.
در این نشست مسئولین شورای المپیک آسیا ضمن اشاره بر این موضوع که هماهنگی و نظارت کافی بر کمیته برگزاری بازی‌های آسیای آیچی ناگویا از سوی OCA وجود دارد عنوان داشت به رغم برخی چالش‌ها تلاش کمیته برگزاری این است که بتواند این رویداد را به نحو مطلوب برگزار نماید و به رغم پر تعداد بودن کاروان ورزشی ایران تاکنون تعامل خوبی با کمیته برگزاری داشته و مشکلی دیده نمی‌شود این در حالی است که برخی از کمیته‌های ملی المپیک هنوز اطلاعات و مسیر‌های پروازی خود را در سیستم کمیته برگزاری وارد نکرده‌اند. 
در این نشست ضمن ارائه آماری تعداد کشور‌ها و ورزشکاران از سوی شورای المپیک آسیا مسئولان کمیته ملی المپیک برخی دغدغه‌های خود را مطرح کردند و با توجه به گستردگی محل اسکان و محل مسابقات تیم‌ها خواستار توجه بیشتر در برخی زمینه‌ها بخصوص در امر ترانسفر شدند.

برچسب ها: مهدی علی نژاد ، کمیته ملی
خبرهای مرتبط
علی نژاد: انتخابات کمیته ملی المپیک هفتم دی‌ برگزار می‌شود/ کیانی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی شد + فیلم
علی نژاد: تصمیم برای حضور در انتخابات فوتبال نداشتم/ سرمربی را فدراسیون فوتبال انتخاب می‌کند
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
تمجید علی نژاد از مجمع عمومی فدراسیون ووشو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
آخرین اخبار
شرط موافقت پرسپولیس برای حضور تماشاگران در بازی با تراکتور
از خودگذشتگی بازیکنان پرسپولیس حائز اهمیت است/ بازی با تراکتور جذابیت خاص خود را دارد
پنالتی در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد/ آینده سختی در داوری پیش رو داریم
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم