باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه اهدای خون کارکنان نیروگاه بندرعباس با همکاری سازمان انتقال خون استان برگزار شد. این فراخوان با استقبال کمنظیر کارکنان این مجموعه همراه بود که موجب قدردانی و سپاس مسئولان سازمان انتقال خون از این سطح مشارکت شد.
کارکنان نیروگاه بندرعباس که در شرایط حساس کنونی، مسئولیت خطیر تولید پایدار انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور را بر عهده دارند، با حضور در این پویش نشان دادند که در کنار مأموریتهای تخصصی، در عرصههای اجتماعی و یاریرساندن به بیماران نیازمند نیز پیشگام هستند.
بر اساس این گزارش، میزان مشارکت کارکنان در این دوره از برنامه اهدای خون در مقایسه با دورههای گذشته رشد چشمگیری داشته است. این اقدام با هدف کمک به بیماران و تقویت ذخایر خونی استان انجام شد؛ چرا که هر واحد خون اهدایی میتواند به نجات جان بیماران و بازگشت امید به خانوادههای آنان کمک کند.
در پایان این برنامه، مسئولان مربوطه با تمجید از روحیه نوعدوستی متخصصان صنعت برق هرمزگان، بر اهمیت استمرار اینگونه فعالیتهای انساندوستانه در کنار مأموریتهای تولیدی نیروگاه تأکید کردند.
منبع خبر: روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان