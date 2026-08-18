شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت خربزه در شهر سین از توابع شهرستان برخوار استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خربزه یکی از انواع میوه‌های تابستانی است که خواص خربزه بی شمار دارد، طعم شیرین و محتوای بالای ویتامینی، خربزه را به میوه‌ای ایده آل برای فصل تابستان تبدیل می‌کند. خربزه به دلیل فواید دارویی و تغذیه‌ای بالا یک ابر غذای مغذی و یک میوه خوشمزه و سالم است. این میوه خوش رنگ و لعاب یکی از بهترین انتخاب‌ها به عنوان میان وعده به ویژه برای کسانی که همیشه آرزوی داشتن سبک زندگی سالم تری را داشته‌اند. هم اکنون که فصل برداشت این میوه خوش آب و رنگ فرا رسیده، کشاورزان شهر سین از توابع شهرستان برخوار استان اصفهان مشغول برداشت این محصول خوش طعم تابستانی هستند.

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منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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