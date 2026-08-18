باشگاه خبرنگاران جوان- در ابتدای این نشست امیر بالزاده مدیر سولیداریتی کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به چگونگی برگزاری این دوره و هماهنگیهای انجام شده با کمیته بین المللی المپیک بر اهمیت موارد آموزشی تاکید کرد.
در ادامه مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به سرپرستان تیمها بر اهمیت برگزاری این دوره آموزشی برای سرپرستان تیمها تاکید و عنوان داشت:البته ما در گذشته قبل از بازیها جلسات اینچینی با سرپرستان تیمهای اعزامی داشتیم ولی این دوره اهمیت و ویژگیهای خاص خودش را دارد و مطالب قابل توجهی مطرح میشود و خواهشمندیم تمامی سرپرستان عزیز در این دوره چند روزه حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: این دوره از بازیهای آسیایی ویژگیهای خاص خودش را دارد و روز گذشته با مسئولان شورای المپیک آسیا نشستی آنلاین در این زمینه داشته و مواردی را مطرح کردیم پس انتظار داریم با توجه به نبود دهکده ورزشکاران و پراکندگی مسابقات در سالنها و شهرهای مختلف و اسکانهای متفاوت سرپرستان محترم حتما توجهات لازم را داشته باشند.
علی نژاد خاطر نشان کرد: نکته دوم که بسیار برای ما حائز اهمیت است باید دقت داشته باشیم که در حال حاضر در شرایط خاصی هستیم و با توجه در جنگ تحملیل و افزایش هزینه ها، دولت در اعزام کاروان به این بازیها به هیچ وجه کم نگذاشت و بودجه ارزی و ریالی را تامین کرد که ما امروز میتوانیم چنین کاروانی را راهی بازیها کنیم لذا انتظار داریم ضمن توجه به این امر تیمهای اعزامی به این بازیها با حداکثر نظم و توان به مصاف حریفان خود بروند چرا که موفقیت در ورزش قهرمانی باعث افزاش نشاط اجتماعی و غرور ملی میشود البته میدانیم ورزش برد و باخت دارد وفشاری بر روی ورزشکار نمیآوریم ولی انتظار داریم با حداکثرتوان بمصاف حریفان بروند.
دبیر کل کمیته ادامه داد:البته ما تمام کارهای لازم در تهیه بلیت و محل اسکان و چگونگی اعزامی را تهیه و برنامه ریزی کردهایم ولی با توجه به شرایط خاصی که داریم خب طبیعی است که پلانهای دیگری در صورت تغییر شرایط داشته باشیم همانطور که در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا شاهد بودیم کاروانبصورت زمینی راهی ترکمنستان شده و از آنجا عازم سانیا شدند و در حالی که همه فکر میکردند کاروان اعزام نمیشود ولی رفت و اتفاقا نتایج خوبی هم گرفت و امیدواریم در ناگویا هم ورزشکارن عزیز ما نتایج خوبی کسب کنند.
دکتر علی نژاد در خاتمه تصریح کرد:انتظار داریم موارد طرح شده از سوی سرپرستان تیمها به کادر فنی و ورزشکاران انتقال داده شود و برآورد ما این است که کاروان اعزامی به رغم جنگ و تعطیلی اردوها در برههای از زمان با عزم و ارده و غیرتی که در بچهها سراغ داریم و زحماتی که فدراسیونها و کادر فنی و ملی پوشان در اردو کشیدند بهتر از دوره قبل نتیجه بگیرم.