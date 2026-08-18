دبیرکل کمیته المپیک ضمن تاکید بر اهمیت آمادگی سرپرستان تیم‌ها برای چالش پراکندگی مسابقات ناگویا، از تامین کامل بودجه ارزی و ریالی کاروان توسط دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ابتدای این نشست امیر بالزاده مدیر سولیداریتی کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به چگونگی برگزاری این دوره و هماهنگی‌های انجام شده با کمیته بین المللی المپیک بر اهمیت موارد آموزشی تاکید کرد.
در ادامه  مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به سرپرستان تیم‌ها بر اهمیت برگزاری این دوره آموزشی برای سرپرستان تیم‌ها تاکید و عنوان داشت:البته ما در گذشته قبل از بازی‌ها جلسات اینچینی با سرپرستان تیم‌های اعزامی داشتیم ولی این دوره اهمیت و ویژگی‌های خاص خودش را دارد و مطالب قابل توجهی مطرح می‌شود و خواهشمندیم تمامی سرپرستان عزیز در این دوره چند روزه حضور داشته باشند.
 
وی ادامه داد: این دوره از بازی‌های آسیایی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و روز گذشته با مسئولان شورای المپیک آسیا نشستی آنلاین در این زمینه داشته و مواردی را مطرح کردیم پس انتظار داریم با توجه به نبود دهکده ورزشکاران و پراکندگی مسابقات در سالن‌ها و شهر‌های مختلف و اسکان‌های متفاوت سرپرستان محترم حتما توجهات لازم را داشته باشند.

علی نژاد خاطر نشان کرد: نکته دوم که بسیار برای ما حائز اهمیت است باید دقت داشته باشیم که در حال حاضر در شرایط خاصی هستیم و با توجه در جنگ تحملیل و افزایش هزینه ها، دولت در اعزام کاروان به این بازی‌ها به هیچ وجه کم نگذاشت و بودجه ارزی و ریالی را تامین کرد که ما امروز می‌توانیم چنین کاروانی را راهی بازی‌ها کنیم لذا انتظار داریم ضمن توجه به این امر تیم‌های اعزامی به این بازی‌ها با حداکثر نظم و توان به مصاف حریفان خود بروند چرا که موفقیت در ورزش قهرمانی باعث افزاش نشاط اجتماعی و غرور ملی می‌شود البته می‌دانیم ورزش برد و باخت دارد وفشاری بر روی ورزشکار نمی‌آوریم ولی انتظار داریم با حداکثرتوان بمصاف حریفان بروند.
دبیر کل کمیته ادامه داد:البته ما تمام کار‌های لازم در تهیه بلیت و محل اسکان و چگونگی اعزامی را تهیه و برنامه ریزی کرده‌ایم ولی با توجه به شرایط خاصی که داریم خب طبیعی است که پلان‌های دیگری در صورت تغییر شرایط داشته باشیم همانطور که در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا شاهد بودیم کاروانبصورت زمینی راهی ترکمنستان شده و از آنجا عازم سانیا شدند و در حالی که همه فکر می‌کردند کاروان اعزام نمی‌شود ولی رفت و اتفاقا نتایج خوبی هم گرفت و امیدواریم در ناگویا هم ورزشکارن عزیز ما نتایج خوبی کسب کنند.

دکتر علی نژاد در خاتمه تصریح کرد:انتظار داریم موارد طرح شده از سوی سرپرستان تیم‌ها به کادر فنی و ورزشکاران انتقال داده شود و برآورد ما این است که کاروان اعزامی به رغم جنگ و تعطیلی اردو‌ها در برهه‌ای از زمان با عزم و ارده و غیرتی که در بچه‌ها سراغ داریم و زحماتی که فدراسیون‌ها و کادر فنی و ملی پوشان در اردو کشیدند بهتر از دوره قبل نتیجه بگیرم.

برچسب ها: مهدی علینژاد ، ناگویا
خبرهای مرتبط
علی نژاد: انتخابات کمیته ملی المپیک هفتم دی‌ برگزار می‌شود/ کیانی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی شد + فیلم
مجمع سالانه فدراسیون دوچرخه سواری برگزار می‌شود
علی‌نژاد: امیدوارم خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس هر چه سریع‌تر انجام شود
معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان:
برگزاری لیگ شمشیربازی، کمک شایانی به وضعیت ملی پوشان می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
آخرین اخبار
شرط موافقت پرسپولیس برای حضور تماشاگران در بازی با تراکتور
از خودگذشتگی بازیکنان پرسپولیس حائز اهمیت است/ بازی با تراکتور جذابیت خاص خود را دارد
پنالتی در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد/ آینده سختی در داوری پیش رو داریم
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم