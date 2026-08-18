باشگاه خبرنگاران جوان- این بازدید که با حضور مسعود رهنمای رئیس فدراسیون، محسن آشوری دبیر، نواب رئیسان، کادر فنی تیم‌های ملی آقایان و بانوان برگزار شد در ابتدا سید شهرام هروی ضمن قدرانی از حضور علی نژاد حضور مسئولین در اردوی تیم‌های ملی را مایه افزایش روحیه ملی پوشان اعزامی دانست و سپس گزارش کاملی از وضعیت برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی کاراته ارائه و عنوان داشت ملی پوشان اعزامی کاراته در دو بخش کاتا و کمیته به دنبال ثبت یک اتفاق تاریخی و کسب نتیجه‌ای بهتر از بازی‌های قبل آسیایی هستند.



در ادامه مسعود رهنما رئیس فدراسیون ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک عنوان داشت:حضور علی نژاد چه در زمانی که فدراسیون ووشو بودند چه در معاونت وزارت ورزش و چه دبیر کلی کمیته انصافا باعث خیر در ورزش کشور بودند و در کمیته همواره نگاهشان حمایتی بوده است و موفقیت‌های کاراته ناشی از همین حمایت هاست و امیدوارم تشکیلاتی ستادی و حمایتی شما در میدان عمل، توسط ورزشکاران خود را نشان دهد و باعث خوشحالی مردم و مسئولین گردد.



سپس علی نژاد ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع اهالی کاراته گفت: سالهاست خانواده کاراته را می‌شناسم شاید قریب به سی سال و در اعزامی‌های تیم ملی آن نیز در سال ۲۰۰۳ فرانسه که خوش درخشیدند حضور داشتم و هموراه جزو بهترین‌های ورزش ما بودند و حتی مربیان آن در تیم‌های خارجی مربیگری می‌کنند.



وی افزود:کاراته یک عقبه بزرگ و افتخار آمیز دارد و امروز چه مسئولین فدراسیون و چه کادر فنی در این عرصه حضور داشتند و امروز این پرچم در دستان شماست تا در بازی‌های آسیایی ناگویا از نام و اعتبار ورزش و کاراته ایران دفاع کنید بخصوص که امروز با توجه به شرایط جنگی وظیفه شما خیلی حساسیت‌تر از گذشته است اگر نتوانستیم پای لانچر باشیم امروز در میدان ورزش باید با تمام توان بمصاف حریفان برویم بخصوص که به رغم مشکلات مالی موجود در کشور، دولت محترم و سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور نگاه حمایتی به ورزش داشتند که جا دارد تشکر کنم چرا که امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به نشاط اجتماعی و افزایش غرور ملی دارد و این امر از سوی ورزشکاران همواره در همه بازی‌ها و رقابت‌ها بوده که در ناگویا به مراتب مورد توجه‌تر است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تصرح کرد: جا دارد از حضور آقای دکتر موسوی از دیپلمات‌های باسابقه ما چه بعنوان سخنگو و چه بعنون سفیر همواره حامی ورزش بوده‌اند نیز تشکر کنم و بخصوص که مسئولان فدراسیون آقای رهنما آقای آشوری و نواب رئیسان نیز خیلی زحمت می‌کشند.

در ادامه سید عباس موسوی معاون مراسم تشریفات رئیس جمهور و سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهور و عضو هیات رئیسه فدراسیون ضمن اشاره به صحبت‌های دکتر علی نژاد عنوان داشت: امروز بخش مهم انتظارات ما هویت ملی و غرور ملی و وحدت اجتماعی است چیزی که مردم عزیزبعد از جنگ نیاز دارند همین نشاط اجتماعی است که در ورزش قهرمانی وجود دارد و آقای رئیس جمهور محترم هم بعنوان یک ورزشکار و حامی ورزشکار همواره در کنار جامعه ورزش بوده‌اند و امیدوارم کاروان اعزامی بخصوص کاراته کاران در بازی‌های آسیایی خوش بدرخشند.