شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط بسیار ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان -با عنایت به اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، بر اساس اطلاعات ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) در شرایط بسیار ناسالم است.

همچنین وضعیت هوا در شهر جعفریه به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) در شرایط ناسالم و در شهر کهک به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد،

توصیه می‌گردد:

۱. افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

۲. سایر افراد نیز باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم