شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط بسیار ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان -با عنایت به اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، بر اساس اطلاعات ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) در شرایط بسیار ناسالم است.

همچنین وضعیت هوا در شهر جعفریه به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) در شرایط ناسالم و در شهر کهک به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، 

توصیه می‌گردد:
۱. افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.
۲. سایر افراد نیز باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
خبرهای مرتبط
وزش باد و خیزش گرد و غبار پدیده غالب جوی قم
جمکران گرمترین و دستجرد سردترین نقطه قم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت برگزار شد
معاون وزیر کشور: از ظرفیت خالی صنایع برای رونق تولید استفاده شود
آخرین اخبار
معاون وزیر کشور: از ظرفیت خالی صنایع برای رونق تولید استفاده شود
آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت برگزار شد
انتشار تصویری از حضور رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
دلسوختگان قم در نخستین گام لیگ برتر فوتسال به مصاف پالایشگاه نفت شازند می‌رود
پوشش امدادی مراسم اربعین رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
آخرین وضعیت طرح فرودگاه بین المللی قم
سال‌ها باید بگذرد تا ابعاد شخصیت علمی، سیاسی و حکمرانی امام شهید شناخته شود
ایمن‌سازی ۹ دهانه پل در آزادراه قم ـ تهران
تاکید دادستان قم بر تسریع در مرمت و ساماندهی بافت تاریخی
اختصاص ۳۵۰ تاکسی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین امام شهید در قم