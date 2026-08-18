بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود، در گفت‌وگوی تلفنی بر عمق روابط دوجانبه و عزم مشترک برای تقویت همکاری‌ها تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان قاهره و مسقط، با بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

دو طرف بر عمق روابط برادرانه و تاریخی دو کشور تأکید کرده و بر عزم مشترک خود برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف به منظور تحقق منافع دو ملت، تأکید ورزیدند.

وزرای خارجه مصر و عمان در ادامه به بررسی تحولات منطقه، به‌ویژه بیانیه قریب‌الوقوع مشترک ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و نقش عمان در این خصوص، پرداختند. آنها بر اهمیت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در این تنگه به عنوان گامی برای کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات در چارچوب یادداشت تفاهم، تأکید کردند.

دو طرف همچنین درباره اهمیت باز ماندن تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند و هشدار دادند که تداوم وضعیت کنونی، پیامد‌های آن را به اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، زنجیره‌های تأمین و تجارت بین‌المللی گسترش خواهد داد. عبدالعاطی و البوسعیدی بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هرگونه اقدام تشدیدکننده تنش در منطقه تأکید کردند. در پایان، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی نزدیک برای حمایت از راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه توافق کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه مصر ، عمان ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
گفتگوی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و سوری
عمان تلاش‌ها برای مهار نشت نفت از کشتی به گل نشسته را تشدید کرد
کاهش ۱۹.۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
مردم ایران بر ادب کردن ترامپ تاکید کردند. تا ترامپ ادب نشود تنگه هم باز نشود
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود