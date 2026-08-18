باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در چارچوب رایزنیهای مستمر میان قاهره و مسقط، با بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود، گفتوگوی تلفنی انجام داد.
دو طرف بر عمق روابط برادرانه و تاریخی دو کشور تأکید کرده و بر عزم مشترک خود برای تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف به منظور تحقق منافع دو ملت، تأکید ورزیدند.
وزرای خارجه مصر و عمان در ادامه به بررسی تحولات منطقه، بهویژه بیانیه قریبالوقوع مشترک ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و نقش عمان در این خصوص، پرداختند. آنها بر اهمیت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در این تنگه به عنوان گامی برای کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات در چارچوب یادداشت تفاهم، تأکید کردند.
دو طرف همچنین درباره اهمیت باز ماندن تنگه هرمز به روی کشتیرانی بینالمللی گفتوگو کردند و هشدار دادند که تداوم وضعیت کنونی، پیامدهای آن را به اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، زنجیرههای تأمین و تجارت بینالمللی گسترش خواهد داد. عبدالعاطی و البوسعیدی بر ضرورت تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هرگونه اقدام تشدیدکننده تنش در منطقه تأکید کردند. در پایان، دو طرف بر تداوم رایزنیها و هماهنگی نزدیک برای حمایت از راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه توافق کردند.
منبع: الجزیره