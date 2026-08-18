باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به برنامهها و دستاوردهای وزارت نیرو در یک سال اخیر (مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵)، به تشریح اقدامات انجامشده در حوزههای آب و برق پرداخت.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت چهاردهم با اجرای برنامههای راهبردی، گامهای مؤثری در جهت رفع ناترازیها و افزایش پایداری شبکه برداشته است، افزود: راهبری برنامه هفتم پیشرفت، استخراج راهبردها، ابلاغ تکالیف و تشکیل کمیته پایش برنامه هفتم از جمله اقدامات اساسی در این حوزه بوده است.
بزرگزاده با اشاره به برنامهریزی برای رفع ناترازیهای آب و برق، گفت: بهبود محیط کسبوکار صنعت برق، کاهش شدت انرژی، بهینهسازی مصرف، استفاده حداکثری از ظرفیتهای منصوبه، مدیریت سمت تقاضا با نصب کنتورهای هوشمند، اجرای دقیق قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، توسعه نیروگاههای تولید پراکنده، گسترش بازار گواهی ظرفیت و افزایش معاملات در بورس انرژی از جمله اقدامات انجامشده است.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به دستاوردهای صنعت برق در یک سال اخیر، گفت: ظرفیت تولید برق کشور ۵۷۷۰ مگاوات افزایش یافته است که شامل ۱۲۹۶ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۳۵۷۴ مگاوات تجدیدپذیر و تولید پراکنده و ۹۰۰ مگاوات رفع محدودیت نیروگاههای بخاری و ارتقای واحدهای گازی میشود.
وی افزود: در حوزه هوشمندسازی، ۱۱ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف نصب شده و از الگوریتم هوش مصنوعی و اپراتور هوشمند برای مدیریت مصرف استفاده شده است. همچنین ۸۱۲ هزار و ۶۸ لیمیتر (محدودکننده) به منظور بهینهسازی مصرف برق از طریق کنترل مصارف نامتعارف مشترکان تجاری بدمصرف نصب شده است.
بزرگزاده با اشاره به توسعه شبکه انتقال و فوقتوزیع، گفت: ۱۲۱۳ کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و فوقتوزیع اضافه شده و ظرفیت پستهای انتقال و فوقتوزیع به میزان ۹۰۱۰ مگاولتآمپر افزایش یافته است.
وی از احداث و بهرهبرداری از ۱۰۸۶۰ سامانه ۵ کیلوواتی خورشیدی به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات در قالب طرح حمایتی و معیشتی برای حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه خبر داد و افزود: شبکه برق ۸۱۰۰ روستا بهسازی شده و ۱۱۰ روستای فاقد برق، از جمله ۲۳ روستا در منطقه مرزی غرب، برقرسانی شدهاند. همچنین ۶۴۵۰ سامانه قابلحمل تولید برق خورشیدی به عشایر تحویل داده شده است.
سخنگوی صنعت آب در ادامه به دستاوردهای بخش آب اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، ۱۱ سد با ظرفیت حجم مخزن ۶۷۲ میلیون مترمکعب و ظرفیت آب تنظیمی ۵۲۵ میلیون مترمکعب افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است. قفل کشتیرانی بالادست بهمنشیر نیز در جهت تأمین آب مصارف مختلف بهرهبرداری شده است.
وی افزود: ۲۳۰۰ روستا در سراسر کشور آبرسانی شده و جمعیتی بالغ بر ۱.۳ میلیون نفر از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار بهرهمند شدهاند. همچنین ۶ تصفیهخانه آب با ظرفیت ۱۸۷۷۴۷ مترمکعب در شبانهروز و ۲ سامانه نمکزدایی با مجموع ظرفیت ۴۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسیده است.
بزرگزاده با اشاره به پروژههای اضطراری آبرسانی، گفت: طرح اضطراری انتقال آب از زیاران به بیلقان با ظرفیت ۵۰۰۰ لیتر در ثانیه برای تأمین پایدار آب شرب استانهای البرز و تهران در کمتر از ۷ ماه اجرا و به بهرهبرداری رسید. همچنین آبرسانی اضطراری به شهر بانه از سد چراغویس با ظرفیت ۳۴۰ لیتر در ثانیه با توجه به شرایط کمآبی شدید این شهر انجام شده است.
وی در ادامه به اقدامات حوزه کشاورزی و شبکههای آبیاری اشاره کرد و گفت: ۱۲۰۷۸ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی احداث و ۱۲۸۴۵ هکتار آباندازی شده است تا راندمان انتقال آب کشاورزی ارتقا یابد.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به افتتاح و بهرهبرداری رسمی از ۹ باب تصفیهخانه فاضلاب شهری با ظرفیت بالغ بر ۱۴۹ هزار مترمکعب در شبانهروز، افزود: ۱۵ مدول جدید تصفیهخانه فاضلاب در نقاط مختلف کشور با هدف ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و بازچرخانی آب با ظرفیت حدود ۴۳۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسیده است.
وی از طراحی و اجرای ۷۳ پروژه ضربتی گذر از تنش آبی با ظرفیت مجموع ۱۴۸۰۰ لیتر در ثانیه در کانونهای بحرانی کشور خبر داد و گفت: طول شبکه توزیع آب شهری به میزان ۲۱۷۲ کیلومتر و خطوط انتقال آب شهری به میزان ۱۴۷۷ کیلومتر افزایش یافته است.
بزرگزاده با اشاره به شناسایی، انسداد و مسلوبالمنفعه نمودن بالغ بر ۳۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سراسر کشور با همکاری دستگاههای انتظامی و مراجع قضایی، گفت: ۱۴۱۴۱ دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای مجاز کشاورزی و صنعتی نصب شده است تا حجم برداشت بهصورت مستمر رصد و از اضافهبرداشت جلوگیری شود. همچنین ۲۸۹۵۱ پروانه بهرهبرداری چاههای کشاورزی اصلاح و تعدیل شده است.
سخنگوی صنعت آب از انعقاد ۵ قرارداد احداث تأسیسات آبشیرینکن به ارزش تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان با بخش خصوصی خبر داد و افزود: ۱۴ قرارداد واگذاری پساب و بیع متقابل به ارزش سرمایهگذاری ۲۱۶۸۱ میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شده است.
وی با اشاره به همکاریهای بینالمللی وزارت نیرو، گفت: برگزاری چهارمین نشست پیگیری نقشه راه همکاری با روسیه، آغاز به کار کارگروههای تخصصی همکاریهای مشترک آبی ایران و عربستان در جده و همکاری با ترکمنستان برای مدیریت منابع آب سد دوستی در دوره خشکسالی از جمله اقدامات انجامشده است.
بزرگزاده در ادامه به افزایش حجم معاملات برق در بورس انرژی به ۴۵ درصد اشاره کرد و گفت: مبادله تفاهمنامه با وزارت دفاع برای احداث ۲۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بادی ۶۰۰ مگاواتی میلنادر در سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات اجرایی ۶ طرح کلیدی برای تأمین آب در این استان از دیگر اقدامات است.
وی به ابلاغ آییننامه جذب سرمایهگذاریهای خرد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و تدوین برنامه جامع برای ورود بخش خصوصی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه با بانک سپه جهت خرید اوراق مرابحه در راستای تأمین مالی طرحهای بخش آب و آبفا نیز منعقد شده است.
سخنگوی صنعت آب در پایان به عملیاتی شدن فاینانس طرح نیروگاه برقآبی بختیاری با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات به میزان ۱۳۶۱ میلیون یورو، نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به میزان ۳۲۲ میلیون یورو و نیروگاه سیکل ترکیبی اروند آبادان با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات به میزان ۷۴۴ میلیون یورو اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، سفرهای استانی به استانهای اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، قزوین، کردستان، مازندران، گلستان، لرستان، البرز و قم با کل اعتبار مصوبات ۱۰۶۶۱۶ میلیارد تومان انجام شده است.