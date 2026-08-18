باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار و ۵۶۶ واحدی در سطح ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد قرار گرفت و با عبور از ارتفاع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۱۲۳ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید.
در معاملات امروز، نمادهای فارس، فولاد و تاپیکو بیشترین تأثیر را بر رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین نمادهای فملی، وبملت و فولاد از پرتراکنشترین نمادهای بازار بودند.
در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۷۳ واحدی به سطح ۴۷ هزار و ۱۶۸ واحد رسید.
نمادهای کگهر، ضرب و مبنا بیشترین تأثیر را بر شاخص فرابورس داشتند و نمادهای فزر، ذرت و زهلال نیز در فهرست پرتراکنشترین نمادهای این بازار قرار گرفتند.
از میان گروههای صنعتی، فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و در صدر برترین گروههای صنعتی بازار قرار گرفت. پس از آن نیز گروههای بانکها و شیمیایی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در معاملات امروز، نمادهای اهرم و فولاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و نمادهای خساپا و ذوب نیز از نظر حجم معاملات در صدر بازار بورس قرار گرفتند.