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سخنگوی صنف جایگاه‌داران: در خصوص بنزین، ناترازی داریم ولی کمبود نداریم + فیلم

سخنگوی صنف جایگاه داران تصریح کرد: ناترازی موجود میان عرضه و تقاضا، نتیجه مستقیم افزایش غیرمتعارف و کنترل‌ناپذیر مصرف در بخش خودروهاست که نیازمند مدیریت فوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ميثم ایران‌نژاد - نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت با اشاره به چالش‌های اخیر در حوزه انرژی اظهار داشت: «جایگاه‌داران سوخت در سراسر کشور با تمام توان و در تمامی ساعات شبانه‌روز مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و هیچ‌گونه خللی در چرخه عرضه سوخت وجود ندارد. ما اطمینان می‌دهیم که توان پاسخگویی به نیاز واقعی مصرف کشور کاملاً موجود است.»

وی در ادامه با اشاره به علت ریشه‌ای بروز ناترازی‌های اخیر افزود: «زمانی که میزان مصرف از الگوهای منطقی خارج شده و به شکلی کنترل‌ناپذیر افزایش می‌یابد، تعادلِ ظریف میان عرضه و تقاضا با چالش مواجه می‌شود. این وضعیت ما را ناگزیر به استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت مانند تنظیم عرضه می‌کند؛ اقدامی که به‌طور غیرمستقیم و به دلیل نرخ ارز و هزینه‌های بالای واردات، فشارهای اقتصادی را بر بدنه کشور و معیشت مردم افزایش می‌دهد.»

سخنگوی صنف جایگاه‌داران با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش خودروها بیان کرد: «برای عبور از این شرایط، رویکرد ما باید دوگانه باشد. از یک سو در کوتاه‌مدت، از تمامی هموطنان عزیز تقاضا داریم با مدیریت مصرف و رعایت الگوهای بهینه، ما را در توزیع عادلانه و مداوم سوخت یاری کنند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه خودرو و کاهش مصرف سوخت، در بلندمدت این ناترازی ساختاری را درمان کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «صنف جایگاه‌داران سوخت به‌عنوان ویترینِ عرضه انرژی کشور، ضمن درک دغدغه‌های مردم، تمام تلاش خود را برای کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در جایگاه‌ها به کار بسته است و امیدواریم با همکاری مردم در مدیریت مصرف، شاهد عبور از این فشارها باشیم.»

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
ناتوانی داریم اما کمبود نذاریم؟!!!!!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
وقتی ناترازی هست یعنی کمبود بوجود اومده دیگه مهندس
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
با عوض کردن واژه ها به مشکلات خیلی بزرگی خوردید و میخورید
۰
۰
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