نسخه خطی کتاب "ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق" با قدمت ۷۴۲ سال در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی روز سه‌شنبه در آیین رونمایی این نسخه خطی گفت: کتاب یاد شده به زبان عربی و مشتمل بر احادیث مرتبط با پاداش و عقاب اعمال و اثر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، از فقها و راویان حدیث شیعه در قرن چهارم قمری است.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: این نسخه خطی ارزشمند به‌خط نسخ ۱۳ سطری توسط "محمد عبید آل محمد"، در ۲۰ ورق به ابعاد ۱۶ در ۱۲ سانتی‌متر، نوشته شده و قدیمی‌ترین نسخه خطی شناخته شده از کتاب ثواب الاعمال در کتابخانه‌های کشور به شمار می‌آید و در سال ۷۰۶ قمری کتابت شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۳۰۰ نسخه خطی شناسایی شده آثار شیخ صدوق هزار و  ۳۵ نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، افزود: از این تعداد ۴۲ نسخه خطی مربوط به کتاب ثواب الاعمال است.

منبع:آستان قدس رضوی

برچسب ها: نسخه خطی ، آستان قدس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهرداد آقائی
۱۹:۴۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بنده خیلی پیشنهاد دادم تا وبسایت کتابخانه جهانی ساخته بشه و همه به هر کتابی دسترسی داشته باشند اما برعکس حتی آدم رو تهدید به قتل می کنند!
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