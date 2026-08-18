اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، روز سه‌شنبه تأکید کرد که چشم‌انداز تورم در منطقه یورو به شدت به تحولات آینده درگیری بین ایالات متحده و ایران و قیمت‌های انرژی وابسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، روز سه‌شنبه تأکید کرد که چشم‌انداز تورم به شدت به تحولات آینده درگیری بین ایالات متحده و ایران وابسته است.

لین در گفت‌و‌گو با شبکه ایرلندی RTE از افشای اینکه آیا بانک مرکزی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد، خودداری کرد و اصرار داشت که سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند مستقیماً به داده‌های اقتصادی واکنش نشان دهند تا اینکه از پیش متعهد به مسیر خاصی از سیاست پولی شوند. با این حال، او تکرار کرد که تصمیمات آینده به تحولات جنگ آمریکا و ایران، قیمت‌های انرژی و چشم‌انداز کلی تورم بستگی خواهد داشت.

علاوه بر این، او ادعا کرد که اقتصاد اروپا وضعیت «نسبتاً خوبی» دارد و خاطرنشان کرد که رشد به اندازه کافی قوی است تا در برابر سیاست پولی سخت‌تر مقاومت کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: بانک مرکزی اروپا ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
این جنگ دامن همه همپیمانان متجاوزان را در اروپا و آسیا هم خواهد گرفت
و این کاملا نمایان و آشکار شده برای مردم جهان
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