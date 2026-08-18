رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به موضوع واگذاری سهام سایپا گفت: اگر مسائل اسفند ماه سال گذشته و جنگ رمضان رخ نمی‌داد، بر اساس سیاست‌های اعلامی وزارت صمت، ۴۲ درصد از سهام عرضه می‌شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت اظهار داشت: پس از فرآیند آزادسازی وثیقه و سهام شرکت سایپا، فرآیند عرضه سهام تودلی انجام می شود.

وی افزود: وزیر اقتصاد به تازگی دو تکلیف در این خصوص اعلام کرده‌ است که در حال پیگیری موضوع هستیم.

مقیمی با اشاره به ارقام فروش دو خودروساز بزرگ کشور گفت: مجموع فروش ایران‌خودرو و سایپا به‌ترتیب حدود ۵۵۰ همت و ۱۴۰ همت است که جمع کل فروش این صنعت به حدود ۷۰۰ همت می رسد.

رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد این مبلغ سهم صنعت قطعه‌سازی است. بر اساس رویه‌های گذشته و جریان مالی جاری، خودروساز موظف است ظرف ۱۲۰ روز به قطعه‌ساز پرداخت کند. با احتساب این دوره، اعتبار در گردش خودروساز نزد قطعه‌ساز به حدود ۱۶۵ همت می‌رسد.

مقیمی تاکید کرد: این عدد بدهی نیست، بلکه اعتبار قابل پرداخت خودروساز نزد قطعه‌ساز است، این ظرفیت مالی باید در مسیر درست و با رعایت کامل ضوابط و مقررات به‌درستی بهره‌برداری شود.

 

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۹:۱۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اگر مسئولین تلاش کنند و به افزایش بی رویه قیمت خودرو کمک کنند به لطف خدا اینها فروششون بیشتر هم میشه فقط یک مقدار همت مسئولین در عدم کنترل تورم رو نیازمیدم.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تقریبا بخشی از معضل خودرو در صحبت اقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس باید جستجو کرد که چطور شرکتهای مونتاژی شرکت واسطه خودشون با اسم دیگه ثبت میکنند تا ارز گمرکی رو بیشتر اظهار و ارز بیشتر بگیرند
بیخود نیست مردم هیچوقت از چینی ها خوششون نمیاد برا چی اجازه میدین تو کشورتون اینجور شرکتها ثبت شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۸:۳۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بجای تیراژ تولید ارزش ریالی وکه حاصل گرانی هست ملاک پیشرفت قرار گرفته ....!!!! مبارکه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تا قطب‌های خودروسازان افزایش نیابد و خصوصی نشوند
صنعت خودرو ایران رشد نخواهد کرد
البته رقابت در تولید و کیفیت و قیمت باید شکل بگیرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بهترین کار فروش صنایع بزرگ و ساخت صنایع بزرگ دیگر است
تولید برای رشد و پیشرفت و شکوفایی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خودروساز نه بنجول ساز گرانفروش
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
که چی ؟ الان باید خوشحال باشیم ؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
آخی عجب جیبی از مردم خالی میشه خنک شدیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
کمک رانتی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۵:۵۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
انشالله نابودیشون،به حق امام حسین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خخخخ
بازار انحصاری
۰
۱
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