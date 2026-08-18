باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد رضا بابایی استاندار یزد در نشست با جمعی از نخبگان و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان، با تاکید بر لزوم برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای ورزش استان گفت: بر این اساس دغدغه‌ها و مطالبات ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی استان با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی و سلامت انسان گفت: از سوی دیگر گذراندن اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان در عرصه ورزش باعث سلامتی روح و روان آنان خواهد شد.

محمدرضا بابایی در بخش دیگری از سخنان خود از پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه مجموعه استان از ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و بین المللی خبر داد.

وی در ادامه به تشریح شرایط دوران اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق پرداخت و گفت: نقش ورزش و آمادگی جسمانی رزمندگان در تحمل شکنجه‌ها و سختی‌های اسارت کاملاً محسوس بود.

استاندار یزد همچنین عنوان کرد: هفت شبانه روز قطعی آب بر روی رزمندگان و اسرای جنگ تحمیلی از مرام زشت و ناپسند نیرو‌های بعثی بود که امروز در رفتار صهیونیست‌های خبیث نیز دیده می‌شود.

وی به توطئه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی برای تجزیه و نابودی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: بدون تردید سیطره صهیونیست‌های نژادپرست و جنایتکار بر جهان، منجر به نابودی بشریت خواهد شد.

استاندار یزد در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت مطالعه و کسب آگاهی در زمینه‌های مختلف در کنار ورزش و فعالیت‌های جسمانی تاکید کرد.