باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی خیور اظهار کرد: مراسم بزرگداشت چهلم رهبر شهید انقلاب در سطح کشور به‌طور همزمان برگزار می شود که در سیستان و بلوچستان با میزبانی نماینده ولی‌فقیه در استان در مسجد جامع زاهدان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه این برنامه در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان نیز با هماهنگی فرمانداران دنبال خواهد شد تا مراسمی منسجم و در شأن این مناسبت با مشارکت و حضور گسترده مردم برگزار شود،‌ تصریح کرد: حضور گسترده اقوام، گروه‌ها، احزاب، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در این برنامه مورد تاکید است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: برگزاری باشکوه این مراسم می‌تواند پیام روشنی از حضور و انسجام مردم برای دشمنان داشته باشد به‌ویژه در شرایطی که کشور در میدان جنگ و رویارویی قرار دارد.

وی از اجرای برنامه‌ای در سیستان و بلوچستان پیش از اقامه نماز جمعه این هفته خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت اداره‌های تبلیغات اسلامی و ستادهای اقامه نماز جمعه شهرستان‌ها برگزار می‌شود و پس از اجرای برنامه، شرکت‌کنندگان در نماز جمعه حضور خواهند یافت.

حجت‌الاسلام خیور از تقویت تجمعات شب‌های اقتدار در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: تجمعاتی که در برخی شهرستان‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود باید تقویت شده و لازم است در سایر مناطق نیز برای برگزاری این مراسم با همین محوریت برنامه‌ریزی شود.

منبع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان