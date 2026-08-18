باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در یک کنفرانس خبری گفت که طرف‌های میانجی بین ایران و آمریکا، پس از اعلام توافق دوجانبه ایران و عمان در مورد ترانزیت از طریق تنگه هرمز، به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بازگرداندن دو طرف به پای میز مذاکره بازخواهند گشت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما در ۱۹ مارس بقایای پیکر یکی از ۲ خلبانی که حریم هوایی قطر را نقض کردند، پیدا کردیم.

الانصاری افزود: ما بقایای پیکر یکی از خلبانانی که حریم هوایی قطر را نقض کرده بودند، به ایران تحویل دادیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: تلاش‌های ما در مرحله کنونی بر متوقف ساختن تشدید تنش و بازگرداندن طرف‌های بحران به میز مذاکرات متمرکز است.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که دعوت از یک هیئت ایرانی برای سفر در مورد مسئله خلبانان سرنگون‌شده ایرانی، همچنان پابرجا است، اما تهران هنوز پاسخی نداده است.

هفته گذشته، ایران قطر را به زندانی کردن سه خلبان نظامی پس از سقوط هواپیماهایشان در روز‌های اولیه جنگ متهم کرد. قطر به طور قطعی این ادعا‌ها را رد کرده است.

منبع: الجزیره