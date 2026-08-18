قطر می‌گوید قبل از بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر با آمریکا و ایران، منتظر توافق ایران و عمان بر سر هرمز است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در یک کنفرانس خبری گفت که طرف‌های میانجی بین ایران و آمریکا، پس از اعلام توافق دوجانبه ایران و عمان در مورد ترانزیت از طریق تنگه هرمز، به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بازگرداندن دو طرف به پای میز مذاکره بازخواهند گشت.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما در ۱۹ مارس بقایای پیکر یکی از ۲ خلبانی که حریم هوایی قطر را نقض کردند، پیدا کردیم.

الانصاری افزود: ما بقایای پیکر یکی از خلبانانی که حریم هوایی قطر را نقض کرده بودند، به ایران تحویل دادیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: تلاش‌های ما در مرحله کنونی بر متوقف ساختن تشدید تنش و بازگرداندن طرف‌های بحران به میز مذاکرات متمرکز است.

وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که دعوت از یک هیئت ایرانی برای سفر در مورد مسئله خلبانان سرنگون‌شده ایرانی، همچنان پابرجا است، اما تهران هنوز پاسخی نداده است.

هفته گذشته، ایران قطر را به زندانی کردن سه خلبان نظامی پس از سقوط هواپیماهایشان در روز‌های اولیه جنگ متهم کرد. قطر به طور قطعی این ادعا‌ها را رد کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۰۷:۴۱ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
قطر مزدور آمریکا و صهیونیست ها است و نمی تواند و در واقع اجازه ندارد که میانجی واقعی باشد. این کشورک هرچه زودتر خلبانان ما را به ما برگرداند. به نظر من بمباران قطر می تواند حاکم این کشورک را سر عقل بیاورد
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره فایده ای ندارد
وقت تلف کردنه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
میانجی قحطی اومده بود این قطری ها خودشان یک سر جنگ هستند
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
لعنت بر قطر و کسانی که به این کشور فاسد دل بسته اند
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خلبابان ما را آزاد کن خانواده‌اش چشم به انتظار هست
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
قطر خودش یه طرف این جنگه مگی میشه میانجیگر باشه!!! خخخخخخخ
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
از خلبابانمان چه خبر
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
توافق انجام شده
۰
۱
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France
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
قطر اول اسرای ما را آزاد کنه بعد حرف از میانجیگری بزنه
۲
۹
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