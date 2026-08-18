رئیس شورای اسلامی شهر کازرون گفت: با انعقاد قرارداد با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح برای تهیه عکس‌های هوایی و اجرای طرح ممیزی املاک، گامی اساسی در جهت حرکت به سمت شهرداری الکترونیک برداشته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - علیرضا جاشویی، رئیس شورای اسلامی شهر کازرون، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: سال‌ها در عرصه خبرنگاری فعالیت داشته‌ام و به این حرفه افتخار می‌کنم، انتظار داریم هم مسئولان و هم خبرنگاران در گفتار و عملکرد خود تقوا و انصاف را رعایت کنند؛ چراکه همه ما در قبال عملکرد و سخنان خود مسئول هستیم.

او بیان کرد: رسانه‌ها قدرت زیادی در معرفی ظرفیت‌های کازرون دارند و می‌توانند با انعکاس درست واقعیت‌ها، ضمن بیان مشکلات، تصویری امیدوارکننده و واقعی از شهر ارائه دهند و از ایجاد ناامیدی و تشویش در جامعه جلوگیری کنند.

جاشویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره فعلی مدیریت شهری، اضافه کرد: در کنار طرح‌های عمرانی، اقدامات زیربنایی مهمی نیز انجام شده که شاید کمتر دیده شده باشد. از جمله این اقدامات می‌توان به انعقاد قرارداد با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح برای تهیه عکس‌های هوایی، آغاز طرح ممیزی املاک و حرکت به سمت شهرداری الکترونیک اشاره کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کازرون همچنین با اشاره به تقویت ناوگان و ماشین‌آلات شهرداری در این دوره، تصریح کرد: افزایش ماشین‌آلات، پشتوانه مهمی برای اجرای طرح‌های عمرانی شهر بوده است.

او با تقدیر از خیرین و نیکوکاران کازرونی گفت: استفاده از ظرفیت خیرین یکی از اتفاقات ارزشمند این دوره بوده و اهدای چندین هزار مترمربع زمین برای توسعه شهر، کمک در ساخت مجتمع تجاری میدان ۴ دی و سردخانه آرامستان سید محمد، اهدای یک موتور سیکلت پیشرو به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و همچنین کمک به ساخت مجموعه ورزشی در پارک جدیدالاحداث بلوار شهید براتی، نمونه‌هایی از این مشارکت ارزشمند است.

رئیس شورای اسلامی شهر کازرون با اشاره به خانه تاریخی حسینی، اضافه کرد: این بنا توسط شهرداری تملک و آماده شده و اکنون نیازمند ورود سرمایه‌گذار برای احیا و بهره‌برداری از ظرفیت آن در جهت توسعه گردشگری شهر است.

برچسب ها: انعقاد قرار داد ، شهرداری الکترونیک
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