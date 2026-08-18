باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دادههای مؤسسه کپلر، تردد تأییدشده کشتیها در تنگه هرمز طی هفته گذشته حدود ۱۹.۵ درصد کاهش یافته و از ۱۱۸ مورد به ۹۵ مورد رسیده است؛ همزمان قیمت نفت برنت از ۹۱ دلار عبور کرده و کاهش بیش از ۵ میلیون بشکهای ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا و رسیدن آن به ۲۹۳ میلیون بشکه، بر نگرانیها درباره عرضه انرژی افزوده است.
در آمریکا نیز قیمت سوخت از ۴ دلار در هر گالن عبور کرده و فشار بیشتری بر هزینه خانوارها وارد شده است. تداوم تنشهای منطقهای و بنبست مذاکرات ایران و آمریکا در حالی بازار انرژی را ملتهب کرده که اظهارات ترامپ درباره درخواست کمک از رئیسجمهور کره جنوبی و پاسخ منفی او، نشانهای از دشواری واشنگتن برای جلب همراهی دیگر کشورها در قبال ایران تلقی شده است.