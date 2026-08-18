شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۶ فیلم موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «بالاده» به تهیه‌کنندگی محمدپیمان معادی  و کارگردانی احمد بهرامعلئی، «خیابان جمهوری» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منوچهر هادی، «مسیر معکوس» به تهیه‌کنندگی  و کارگردانی ابوالفضل جلیلی موحد، «همسفر» به تهیه‌کنندگی  و کارگردانی محمد حسین فرحبخش، «غذای نیمروز» به تهیه‌کنندگی امیربنان و کارگردانی محمدرضا طالش مجیدی و انیمیشن «سفینه نجات» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی و کارگردانی هادی محمدیان طبقی موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

برچسب ها: سازمان امور سینمایی ، پروانه نمایش
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