باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمهای «بالاده» به تهیهکنندگی محمدپیمان معادی و کارگردانی احمد بهرامعلئی، «خیابان جمهوری» به تهیهکنندگی و کارگردانی منوچهر هادی، «مسیر معکوس» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل جلیلی موحد، «همسفر» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد حسین فرحبخش، «غذای نیمروز» به تهیهکنندگی امیربنان و کارگردانی محمدرضا طالش مجیدی و انیمیشن «سفینه نجات» به تهیهکنندگی محمدامین همدانی و کارگردانی هادی محمدیان طبقی موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.