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 ضربه ایران به پایگاه‌های آمریکا، بحران در ناو‌های آمریکایی را تشدید کرد + فیلم

ساگار انجتی، مجری آمریکایی، با اشاره به انتقال پایگاه تدارکاتی پنتاگون از فجیره به دیه‌گو گارسیا به دلیل تهدید موشکی ایران، تأکید کرد که این رویداد، شکنندگی و شکاف‌های درونی امپراتوری آمریکا را آشکار ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساگار انجتی، روزنامه‌نگار و مجری رسانه آمریکایی «Breaking Points» گفت:  این ماجرا بار دیگر شکنندگی امپراتوری آمریکا را نشان می‌دهد و اینکه ایران واقعاً چگونه توانست تمام شکاف‌های موجود در آن را آشکار کند. مشکلات ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی با حملاتی ارتباط دارد که در همان اوایل جنگ علیه پایگاه آمریکا انجام شد.

وی افزود: با از بین رفتن آن مرکز، همراه با چند بندر منطقه‌ای دیگر مانند فجیره در امارات متحده عربی که همگی در برد موشک‌های ایران قرار داشتند. پنتاگون مجبور شد نقطه اصلی تجدید تدارکات خود را به دیه‌گو گارسیا منتقل کند.

 

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