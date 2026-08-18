باشگاه خبرنگاران جوان - ساگار انجتی، روزنامه‌نگار و مجری رسانه آمریکایی «Breaking Points» گفت: این ماجرا بار دیگر شکنندگی امپراتوری آمریکا را نشان می‌دهد و اینکه ایران واقعاً چگونه توانست تمام شکاف‌های موجود در آن را آشکار کند. مشکلات ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی با حملاتی ارتباط دارد که در همان اوایل جنگ علیه پایگاه آمریکا انجام شد.



وی افزود: با از بین رفتن آن مرکز، همراه با چند بندر منطقه‌ای دیگر مانند فجیره در امارات متحده عربی که همگی در برد موشک‌های ایران قرار داشتند. پنتاگون مجبور شد نقطه اصلی تجدید تدارکات خود را به دیه‌گو گارسیا منتقل کند.