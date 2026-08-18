کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: امروز شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای صبح با مثبت قوی آغاز به کار کرد، اما طی دو مرحله در بازار فروش‌های سنگینی انجام شد که با رنج‌های منفی همراه بود. با این حال، بازار در مرحله نخست توانست فروشندگان را جا بگذارد و خرید‌های خوبی شکل گرفت و شاهد تقاضای مناسبی در بازار بودیم.

او ادامه داد: در مرحله دوم فروش نیز مجدداً تقاضا وارد بازار شد، اما این بار نتوانست به خوبی تمامی عرضه‌ها را پوشش دهد. در نهایت شاخص کل با رشد ۰.۸۴ درصدی و افزایش ۴۹ هزار و ۵۶۶ واحدی به رقم ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۵۳۷ واحد رسید.

آسایش بیان کرد: شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۵۵ درصدی و رشد ۹ هزار و ۱۲۳ واحدی، در سطح یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۷۱۱ واحد قرار گرفت. همچنین ۵۲ درصد بازار، معادل ۴۳۰ نماد، مثبت و ۴۸ درصد بازار، معادل ۳۹۶ نماد، معاملات خود را با کاهش به پایان رساندند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امروز در رابطه با سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، حجم معاملات به ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون برگه رسید و ارزش معاملات نیز ۴۸ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بود. سرانه خرید ۱۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه خروج ۱۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

او افزود: امروز شاهد خروج هزار و ۷ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بودیم. در ابتدای صبح ورود پول داشتیم، پس از آن شاهد خروج پول بودیم و در ادامه مجدداً ورود پول شکل گرفت، اما در نهایت بازار با خروج پول به کار خود پایان داد؛ چرا که به هر حال رقابت سختی میان خریداران و فروشندگان در بازار شکل گرفت.

آسایش در رابطه با صنایع مختلف نیز گفت: بیشترین ورود پول مربوط به صنعت محصولات شیمیایی با ۴۴۵ میلیارد تومان بود و پس از آن صنعت دارو با ۲۹۱ میلیارد تومان قرار داشت. در مقابل، بیشترین خروج پول مربوط به فرآورده‌های نفتی با ۶۷۷ میلیارد تومان بود و پس از آن صنعت بانک‌ها با ۳۸۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را به ثبت رساند.

او تصریح کرد: به هر حال بازار وضعیت مناسبی دارد و ارزندگی بازار، گزارش‌های خوبی که روانه بازار شده و اخبار مثبت موجود، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تداوم روند مثبت بازار کمک کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد شاخص کل با توجه به رسیدن به عدد روانی ۶ میلیون واحد، مقداری متوقف شده است، اما با توجه به وضعیت بازار، احتمالا می‌تواند این سطح ۶ میلیون واحدی را به سمت بالا بشکند و شاخص در روز‌های کاری آینده رشد خوبی داشته باشد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خواهشا سهام عدالت را پیگیری کنید. سود سهام عدالت، بازگشایی سهام عدالت. چرا دولت مال مردم را رها نمی‌کند؟
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