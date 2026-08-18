باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ پس از پیگیری مستقیم جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر نام و تمدید قرارداد اجرای بهای شهرک نساجی مریمآباد یزد، با همراهی مسئولان استانی و شهرستانی و سازمان ملی زمین و مسکن، پیگیری و رفع شد.
این اقدام میتواند زمینه تعیین تکلیف، ساماندهی و توسعه هرچه سریعتر شهرک نساجی مریمآباد یزد را فراهم کرده و نقش مؤثری در حفظ اشتغال، رونق تولید و جذب سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نساجی استان یزد داشته باشد.
پیگیریهای دکتر محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در کنار همکاری مسئولان اجرایی استان و شهرستان و مدیرعامل اتحادیه نساجان شهرستان یزد، در پیشبرد این موضوع مؤثر بوده است
امروزه هنر و صنعت نساجی در استان یزد، از اصیل ترین، سودآورترین و پیشتازترین صنایع محسوب میگردد؛ به طوری که این استان را یکی از مهمترین کانونهای نساجی سنتی کشور ساخته است.
قدمت هنر نساجی در یزد به اندازهای است که میتوان آوازه این هنر اصیل را از گذرگاههای دور و نزدیک تاریخ شنید و این شهرت در پرتو اندیشه، دقت، ظرافت و ذکاوت حاصل آمده است.
تاریخ نشان میدهد که یزد همیشه در نساجی پیشتاز بوده است و باتوجه به سختیهایی که در گذشته در زمینه راه وجود داشته است یزدیهای پرتلاش را مجبور کرده است تا به جای پلاس جامه ابریشم، ترمه و حریر یزدی با کیفیت را صادر کنند.
امروزه یزد نه تنها به سبب معماری ویژه و بناهای باستانی اش بلکه به سبب وجود صنایع گوناگون ازجمله صنعت بافندگی اش شناخته شده است و با نگاهی گذرا به وضعیت موجود، لزوم معرفی، حفظ و احیای این رشته به خوبی احساس میشود.