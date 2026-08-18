دیوان عالی پاکستان با توجه به وخامت وضعیت جسمانی عمران خان دستور انتقال او از زندان به بیمارستان و بستری ماندن وی تا ۱۶ سپتامبر را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور از زندان به بیمارستان بین‌المللی شفا را صادر کرد، اقدامی که مورد استقبال گسترده حزب او، تحریک انصاف پاکستان، و خانواده‌اش قرار گرفت.

به گفته وکیل خان، او که ۷۳ سال دارد، در دوران زندان بخش قابل توجهی از بینایی چشم راستش را از دست داده بود و همین امر باعث شده پسرش در طول سال گذشته بار‌ها نگرانی خود را در مورد وخامت حال او ابراز کند، چرا که او با مجموعه‌ای از پرونده‌ها روبروست که به گفته خودش پس از برکناری در سال ۲۰۲۲ انگیزه سیاسی دارند.

ذوالفقار بخاری، سخنگوی تحریک انصاف، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و با ابراز تاسف از اینکه این تصمیم زودتر برای جلوگیری از وخامت حال خان صادر نشده است، بر لزوم ماندن او در بیمارستان تا زمانی که همه پزشکان از وضعیت سلامتی‌اش راضی باشند، تأکید کرد. دادگاه دستور انتقال او را ظرف ۴۸ ساعت و اقامتش را تا ۱۶ سپتامبر صادر کرده بود.

شایان ذکر است که خان، که در رأی عدم اعتماد قدرت را از دست داد، با پرونده‌های متعددی از جمله اتهامات مربوط به نگه‌داری هدایای دولتی رو‌به‌رو است. برخی از محکومیت‌های او به حالت تعلیق درآمده یا لغو شده‌اند و درخواست‌های تجدیدنظر هنوز در حال بررسی است. او دائماً هرگونه تخلفی را رد می‌کند و اصرار دارد که این محاکمه‌ها با انگیزه سیاسی انجام می‌شوند.

منبع: آر تی

برچسب ها: عمران خان ، دادگاه پاکستان ، نخست وزیر پاکستان
خبرهای مرتبط
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
دیدار وزیر کشور با نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد
نخست وزیر پاکستان برای شركت در مذاکرات فنی ایران و آمریکا وارد سوئیس شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود