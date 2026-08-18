دیوان عالی پاکستان با توجه به وخامت وضعیت جسمانی عمران خان دستور انتقال او از زندان به بیمارستان و بستری ماندن وی تا ۱۶ سپتامبر را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور از زندان به بیمارستان بین‌المللی شفا را صادر کرد، اقدامی که مورد استقبال گسترده حزب او، تحریک انصاف پاکستان، و خانواده‌اش قرار گرفت.

به گفته وکیل خان، او که ۷۳ سال دارد، در دوران زندان بخش قابل توجهی از بینایی چشم راستش را از دست داده بود و همین امر باعث شده پسرش در طول سال گذشته بار‌ها نگرانی خود را در مورد وخامت حال او ابراز کند، چرا که او با مجموعه‌ای از پرونده‌ها روبروست که به گفته خودش پس از برکناری در سال ۲۰۲۲ انگیزه سیاسی دارند.

ذوالفقار بخاری، سخنگوی تحریک انصاف، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و با ابراز تاسف از اینکه این تصمیم زودتر برای جلوگیری از وخامت حال خان صادر نشده است، بر لزوم ماندن او در بیمارستان تا زمانی که همه پزشکان از وضعیت سلامتی‌اش راضی باشند، تأکید کرد. دادگاه دستور انتقال او را ظرف ۴۸ ساعت و اقامتش را تا ۱۶ سپتامبر صادر کرده بود.

شایان ذکر است که خان، که در رأی عدم اعتماد قدرت را از دست داد، با پرونده‌های متعددی از جمله اتهامات مربوط به نگه‌داری هدایای دولتی رو‌به‌رو است. برخی از محکومیت‌های او به حالت تعلیق درآمده یا لغو شده‌اند و درخواست‌های تجدیدنظر هنوز در حال بررسی است. او دائماً هرگونه تخلفی را رد می‌کند و اصرار دارد که این محاکمه‌ها با انگیزه سیاسی انجام می‌شوند.

منبع: آر تی