باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گل محمدی روز سه شنبه در بازدید رایزنان اقتصادی از ظرفیت های سازمان تات در استان البرز با تقدیر از تلاش کشاورزان و فعالان بخش تولید افزود کشاورزان در خط مقدم تولید و امنیت غذایی کشور قرار دارند و تصمیم‌گیری به‌موقع و مسئولیت‌پذیری مدیران بخش کشاورزی در سطوح مختلف، نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشت.

وی بیان داشت: در ماه‌های گذشته با وجود شرایط مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، محدودیت‌های حمل‌ونقل و فشارهای اقتصادی، زنجیره تامین کالاهای اساسی با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف ادامه یافت و کمبودی در فروشگاه‌ها ایجاد نشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی حوزه بذر اظهار کرد: در بخش بذر، به‌ویژه بذر چغندرقند، توانمندی‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد که می‌تواند در توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست با رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت: معرفی توانمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از اهداف اصلی این برنامه بود تا ظرفیت‌های علمی، فناورانه و پژوهشی کشور در اختیار رایزنان اقتصادی قرار گیرد.

رییس سازمان تات افزود: سازمان تات با برخورداری از حدود یک‌هزار و ۸۰۰ عضو هیئت علمی و دانشمند، منابع ژنتیکی ارزشمند و فناوری‌های بومی و توسعه‌یافته، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های علمی، انتقال فناوری و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان دارد.

گل‌محمدی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز سازمان تات ظرفیت‌های مهمی در تولید واکسن‌های دامی، انسانی و طیور، سرم‌های مار و عقرب و سایر محصولات فناورانه دارد که می‌تواند زمینه همکاری با کشورهای مختلف را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت علمی پژوهشگران سازمان تات گفت: دانشمندان این سازمان می‌توانند در حوزه آموزش و توانمندسازی کشاورزان، به‌ویژه در منطقه اوراسیا و کشورهای اسلامی، نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان تات بیان داشت: این نشست فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های موجود در کشورهای هدف، توسعه تبادلات علمی، جابه‌جایی دانشمندان، انتقال فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات بین‌المللی برای پیشبرد پژوهش‌های کشاورزی کشور است.