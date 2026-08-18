فرماندار شهرستان فرخشهر در همایش «نان کامل» با اشاره به اهمیت این موضوع در ارتقای سلامت جامعه، بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از آرد کامل و تولید نان کامل تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حبیب محمدی با بیان اینکه بخش مهمی از غذای مردم را نان تشکیل می‌دهد، گفت: با توجه به توصیه‌های دینی، دیدگاه اندیشمندان و پزشکان قدیم و معاصر و همچنین شیوع برخی بیماری‌های مرتبط با تغذیه، برگزاری چنین همایش‌هایی با رویکرد آموزشی و اطلاع‌رسانی ضروری است.

فرماندار افزود: در این همایش پزشکان، متخصصان، کارشناسان حوزه آرد و نان، نانوایان و مسئولان مرتبط حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مشترک آن برای سلامت جامعه است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی کشور در زمینه سلامت، اظهار کرد: اگر بتوانیم در حوزه نان کامل گام‌های مؤثری برداریم، می‌توانیم در مسیر ارتقای سلامت خانواده‌ها و جامعه حرکت کنیم.

فرماندار شهرستان همچنین از پیگیری موضوع راه‌اندازی نانوایی‌های تولیدکننده نان کامل در شورای آرد و نان استان و شهرستان خبر داد و گفت: این موضوع از سیاست‌های جدید دولت و حاکمیت است و برای آن سهمیه‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، هرچند در حال حاضر فعالیت گسترده‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما اقدامات لازم برای استقرار این نانوایی‌ها در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد توسعه تولید نان کامل در شهرستان خواهیم بود.

فرماندار با اشاره به جلسه اخیر شورای آرد و نان استان با حضور استاندار و معاون امور اقتصادی وی، تصریح کرد: در این جلسه بر ضرورت ورود کارخانه‌های آرد به چرخه تولید و تأمین آرد کامل تأکید و دستگاه‌های مربوطه موظف به اقدام در این زمینه شدند.

وی در پایان با تأکید بر نقش پیشگیرانه نان کامل در سلامت مردم خاطرنشان کرد: استفاده از آرد کامل و نان کامل می‌تواند به ارتقای سلامت خانواده‌ها و کاهش پیامدهای تغذیه نامناسب کمک کند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فرخشهر از برگزاری نخستین همایش شهرستانی نان کامل با هدف ترویج مصرف نان سالم و افزایش آگاهی نانوایان و مردم، خبر داد.

قنبریان در این همایش، بر اهمیت سبوس و ارزش تغذیه‌ای نان کامل تأکید کرد و گفت: این نوع نان در بهبود عملکرد دستگاه گوارش، پیشگیری از اضافه‌وزن و چاقی، کمک به تأمین ویتامین‌های گروه B و کاهش خطر برخی بیماری‌های غیرواگیر مورد توجه است.

وی افزود: بر اساس برنامه وزارت بهداشت، اجرای طرح نان کامل از سال ۱۴۰۲ در کشور آغاز شده و چهارمحال و بختیاری نیز از استان‌های پیشرو در اجرای این برنامه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در گام نخست، قرار است در هر شهرستان دست‌کم یک نانوایی نان کامل راه‌اندازی شود و سپس با افزایش تدریجی تعداد نانوایی‌ها، سهم تولید و عرضه این محصول سالم در استان افزایش یابد.

این همایش با حضور دکتر خواجه عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان و با همکاری معاونت غذا و دارو، فرمانداری، اداره صنعت، معدن، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان فرخ‌شهر برگزار شد.

هدف اصلی این برنامه، آشنایی بیشتر نانوایان با مزایای پخت نان کامل و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی درباره فواید آن برای سلامت خانواده‌ها عنوان شد.

خانم موسوی رئیس اتحادیه نانوایان فرخشهر نیز با ارائه گزارشی از وضعیت صنفی شهرستان اعلام کرد: در حال حاضر ۶۰ نانوایی شامل ۴۴ نانوایی دولتی‌پز و ۱۶ آزادپز در فرخشهر فعال هستند که از این تعداد، ۴ نانوایی پخت نان با آرد کامل را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر نانوایان از استفاده آرد کامل افزود: بسیاری از واحدهای صنفی درخواست تغییر رویه به آرد کامل را داده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم حمایت‌ها، تا پایان سال اکثر نانوایی‌های فرخشهر نان سالم و کامل به مردم عرضه کنند.

خانم قاسمی مسئولان کنترل کیفیت کارخانه آرد کیار از تولید ماهانه ١٠٠ تن آرد کامل در این کارخانه خبر داد و گفت: باتوجه به سختی تولید آرد کامل همچنان تولید در این کارخانه پابرجاست.