زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f\u060c \u0627\u0632 \u062f\u0644\u062a\u0646\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u062e\u0627\u0637\u0631\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f\u061b \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0633\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n