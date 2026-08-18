باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم

خبرنگار صدا و سیما در گزاشی زائران رواق دارالذکر را به بازدید از خانه تاریخی رهبر معظم انقلاب در مشهد دعوت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم پس از ورود به خانه تاریخی رهبر معظم انقلاب در مشهد، از دلتنگی‌ها، خاطرات و ارادت خود نسبت به رهبر شهید انقلاب می‌گویند؛ خانه‌ای که برای بسیاری، یادآور سادگی و صمیمیت است.

 

مطالب مرتبط
زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم
young journalists club

ماجرای سنگینی داغ شهید بهشتی برای رهبر شهید + فیلم

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم
young journalists club

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم
young journalists club

روایت راویان دفاع مقدس در دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مکس امینی؛ از کمدی تا خوش‌خدمتی به ترامپ و اسرائیل! + فیلم
۱۱۸۶

مکس امینی؛ از کمدی تا خوش‌خدمتی به ترامپ و اسرائیل! + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای سرهنگ سعید راستی + فیلم
۹۲۵

حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای سرهنگ سعید راستی + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
عجیب‌ترین مجرمی که سرهنگ راستی دستگیر کرد + فیلم
۷۲۶

عجیب‌ترین مجرمی که سرهنگ راستی دستگیر کرد + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
روایت یک قرن توطئه خارجی علیه اراده مردم ایران + فیلم
۶۴۸

روایت یک قرن توطئه خارجی علیه اراده مردم ایران + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
عوارض خودسر مصرف کردن زینک + فیلم
۵۶۹

عوارض خودسر مصرف کردن زینک + فیلم

۲۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha