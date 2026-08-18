باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علاء الدین البطه، معاون رئیس اتحادیه شهرداری‌های نوار غزه، روز سه‌شنبه نسبت به وقوع فاجعه قریب‌الوقوع بهداشتی و زیست‌محیطی به دلیل کمبود آب و سرریز فاضلاب، ناشی از ادامه ممنوعیت ورود سوخت و قطعات یدکی برای راه‌اندازی ژنراتور‌های برق توسط رژیم تروریستی اسرائیل، هشدار داد.

این مطلب در جریان کنفرانس مطبوعاتی البطه، شهردار خان یونس در جنوب نوار غزه، مطرح شد. او گفت: «بیش از ۲ میلیون فلسطینی با کمبود شدید آب آشامیدنی و آب برای مصارف خانگی مواجه هستند» و نسبت به خطر «تشنگی دسته‌جمعی» همزمان با گرما و وخامت سیستم بهداشتی از زمان آغاز نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ هشدار داد.

او توضیح داد که نیرو‌های شهرداری از آغاز جنگ برای تعمیر شبکه‌های آب و فاضلاب، بازگشایی جاده‌ها و جمع‌آوری زباله و نخاله مشغول به کار بوده‌اند، اما کمبود تجهیزات، سوخت و قطعات یدکی مانع کار آنها شده است.

البطه تاکید کرد که ده‌ها ژنراتور برق که چاه‌های آب و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را اداره می‌کنند، به دلیل کمبود سوخت مورد نیاز برای فعالیت آنها، در معرض خطر تعطیلی هستند.

او اظهار داشت که از ماه مارس گذشته هیچ مقدار سوخت دیزل تعیین شده برای آواربرداری وارد شهرداری‌ها نشده است، این درحالی است که رژیم تروریستی اسرائیل پیشتر با حمایت سازمان‌های بین‌المللی اجازه ورود مقادیر بسیار محدودی را برای آواربرداری، بازگشایی و تسطیح خیابان‌ها می‌داد.

البطه از تردید جامعه بین‌المللی و نهاد‌های بین‌المللی در آوردن لوازم ضروری برای کار‌های شهری انتقاد کرد و گفت که حدود ۷۰۰ ژنراتور به روغن نیاز دارند، در حالی که فقط برای حدود ۴۰ ژنراتور روغن وارد شده است.

او خاطرنشان کرد که به دلیل کمبود شدید روغن، قیمت روغن‌های باقی‌مانده در این بخش حدود هزار درصد افزایش یافته است.

او توضیح داد که ژنراتور‌های موجود در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از نقش خود را ایفا نمی‌کنند، که این امر باعث شده شهرداری‌ها خدمات آب و سپس جمع‌آوری فاضلاب را در اولویت قرار دهند، در حالی که به دلیل کمبود سوخت مجبور شده‌اند آواربرداری را متوقف کنند.

این گقام فلسطینی هشدار داد که تعطیلی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌تواند منجر به سرریز شدن فاضلاب به خیابان‌ها و رسیدن آن به پناهگاه‌های آوارگان شود و خطر شیوع بیماری‌ها و بیماری‌های همه‌گیر را به همراه داشته باشد.

او از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و میانجیگران در مصر، ترکیه و قطر خواست تا برای ورود سوخت، قطعات یدکی و تجهیزات لازم فشار بیاورند و یک گذرگاه بشردوستانه فوری برای تامین نیاز‌های شهرداری‌ها باز کنند.

منبع: آناتولی