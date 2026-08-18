مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به رشد وصول درآمد‌های عمومی استان در چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های عمومی در تیر ماه و دوبرابر شدن نرخ رشد وصول درآمد‌های عمومی در چهار ماهه نسبت به سه ماهه در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در پنجمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با اشاره به رشد وصول درآمد‌های عمومی استان فارس در چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های عمومی در تیر ماه و دوبرابر شدن نرخ رشد وصول درآمد‌های عمومی در چهار ماهه نسبت به سه ماهه در سال جاری خبر داد.

او با ارائه گزارشی از عملکرد درآمد‌های عمومی استان، اعلام کرد: در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۸ میلیارد تومان درآمد از منابع درآمدی مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده که این رقم معادل ۵۶ درصد تحقق و نشان‌دهنده رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین میزان وصول درآمد‌های مالیاتی با رقم ۹هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان بوده و با تحقق ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است. 

مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس با تقسیم‌بندی درآمد‌های عمومی استان به دو بخش کلی درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدها، سهم آنها را از کل درآمد‌ها به ترتیب ۹۶ و ۴ درصد عنوان کرد و گفت: در بخش سایر درآمد‌های استان در چهارماهه شاهد تحقق ۸۴ درصدی هستیم و رقم ۴۱۰ میلیارد تومان وصول شده که دلیل اصلی آن عملکرد قابل قبول در بخش درآمد حاصل از جرائم و خسارت بوده است. 

او در ادامه با اشاره به عملکرد مناسب اداره کل امور مالیاتی استان در تیرماه نسبت به سایر استان‌های کشور، رشد و تحقق درآمد‌های مالیاتی در ۴ ماه نخست سال را به ترتیب ۲۰ و ۵۵ درصد اعلام و اظهار امیدواری کرد: با توجه به روند رو به رشد این بخش از درآمد‌ها و همچنین تعیین تکلیف اظهار نامه‌های مالیاتی در شهریور ماه، شاهد افزایش تحقق درآمد‌های مالیاتی در ماه‌های آتی سال باشیم.

منبع: دارایی فارس

برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی فارس ، وصول درآمد
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