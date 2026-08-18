همزمان با سالروز بازگشت آزادگان، کتاب «عهد صادق» در شیراز رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «عهد صادق» در آیین گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در مؤسسه فرهنگی و ورزشی ایثار فارس رونمایی شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در حاشیه این مراسم گفت: کتاب «عهد صادق» که خاطرات اسارت آزاده سرافراز «حبیب‌الله مؤمنی» است، در ۲۶۱ صفحه به قلم احمدرضا روحانی سروستانی تدوین شده است.

نبی‌اله زارعی افزود: این اثر حاصل تلاشی ارزشمند در ثبت تاریخ شفاهی مقاومت است که ابعاد تازه‌ای از ایستادگی آزادگان را در اردوگاه‌های رژیم بعث به تصویر می‌کشد.

او تصریح کرد: این کتاب توسط انتشارات «پیشگام» در شمارگان ۳۰۰ نسخه منتشر شده است تا سندی ماندگار از جان‌فشانی‌ها و مقاومت قهرمانان ملی برای نسل‌های آینده باقی بماند.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به تجلیل از خانواده‌های شهدا در این مراسم اشاره کرد و گفت: در این برنامه از خانواده شهیدِ «جنگ رمضان»، «مجید اردش» که در ایست‌بازرسی تهران توسط ایادی استکبار به شهادت رسید و پیکر مطهرش در شهرستان داراب به خاک سپرده شده است، تجلیل شد. از این شهید گرانقدر سه فرزند به یادگار مانده است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در ادامه تصریح کرد: همچنین در این مراسم، از خانواده شهید غریبِ دوران اسارت، «محسن عزیزی» نیز تقدیر شد.

در پایان این مراسم، از جمعی از آزادگان سرافراز که در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت مؤثری دارند، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.