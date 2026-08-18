سخنگوی دولت گفت: در جنگ تحمیلی اخیر ۱۰۰ هزار مجروح داشتیم و کادر سلامت تمام قد پای کار ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در نشست هماندیشی دانشجویان فعال رسانهای گفت: باید به بچهها فرصت بدهیم که ورای موضوعات درسی که رسالت اصلی آنهاست، یاد بگیرند چگونه کنار هم قرار بگیرند و شبکههای خود را پیدا کنند. قدر فرصتهای حضور در دانشگاه و شبکههای دانشجویی را بدانیم و در این فرصتها برای رشد خودمان فضا پیدا کنیم.
مهاجرانی در ادامه با تاکید بر اهمیت پرسشگری و مطالبهگری گفت: مطالبهگری و پرسشگری با برخورد تند متفاوت است. در کشور ما گاهی فکر میکنند پرسش کردن یعنی باید مرزهای ادب کنار گذاشته شود، در حالی که پرسشگر موفق کسی است که به پاسخ میرسد.
وی ادامه داد: در وهله اول باید حرمت پرسششونده رعایت شود. اگر پرسششونده را از درجه انسانیت ساقط کنیم، به جواب نمیرسیم. پرسش و پاسخ یک جریان انسانی است و باید خودمان هم از آن حس خوشایندی داشته باشیم.
مهاجرانی با اشاره به ضرورت آموزش حرفهای پرسشگری بیان کرد: نیاز به آموزشهای حرفهای پرسشگری داریم؛ اینکه چگونه پرسش کنیم که فضا متشنج نشود و البته به پاسخ برسیم.
وی افزود: امروز با جنگ روایتها روبهرو هستیم، اما اینکه چگونه روایت کنیم، موضوعی است که باید آن را بیاموزیم و از حرفهایهای دنیا یاد بگیریم. باید ببینیم افراد تاثیر گذار چگونه جریانسازی میکنند و تاثیرگذار هستند.
مهاجرانی گفت: یکی از محورهای مهم، ایران است. داریم به سالروز کودتای ۲۸ مرداد نزدیک میشویم، یکی از نقاطی که دل آزادیطلبان را برای سالیان خون کرد. کودتایی که به معنای واقعی زیر میز استقلال و آزادی ایران زد، البته انقلاب ۵۷ پاسخ به مطالبه استقلال و آزادی مردم ایران بود.
وی ادامه داد: ما مدیون کسانی هستیم که برای استقلال و آزادی کشور تلاش کردند. به ایران به خاطر مردمانش، میراث فرهنگی، نفت، تمدن، طبیعت، نفت و همه اینها چشم دارند. دشمنان به ایران چشم دارند و ما باید پای ایران بایستیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت دیدن کاستیها و نقدها گفت: به هیچ عنوان منکر نقصها نیستیم. باید نقصها و نقدها را گفت و مشکلات را حل کرد تا ایران، این عزیز دل همه ما ساخته شود و به دست آیندگان برسد.
مهاجرانی افزود: ایران را ایرانیان میسازند. ایران در دست ما امانت است. فراموش نکنید در روزی که ما دیگر نیستیم، این شما هستید که باید چراغ امید را با عمل خود نگه دارید.
وی ادامه داد: باید حرفهای واقعی بزنیم، از واقعیت به حقیقت حرکت کنیم، واقعیت را نشان دهیم و مسیر اصلاح را هم نشان دهیم.
سخنگوی دولت، منافع ملی کشور را مسئلهای مهم دانست و گفت: شرایط عادی را باید از شرایط جنگی جدا کرد، اما در هر دو شرایط، حفظ منافع ملی و مراقبت از کیان ملی کشور از مهمترین مسائل برای همه است.
مهاجرانی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره انتقاد پذیری دولت بیان کرد: حتما دولت انتقاد را برمیتابد و مشکلی با بیان حقیقت نداریم، اما بر مرز ارزشمند منافع ملی تاکید میکنیم.
وی افزود: همه حقیقت را نباید همهجا گفت. حقیقت و واقعیت را باید گفت، اما باید مراقب بود که به منافع ملی آسیبی وارد نشود. دولت هم مشکلی با بیان حقیقت ندارد.
مهاجرانی با اشاره به نتایج برخی نظرسنجیها اظهار کرد: یکسری پایگاههای افکارسنجی هستند که نظرسنجی انجام میدهند و دولت برای تصمیمگیری، دادهها و نظرات مراکز متعدد افکارسنجی را دریافت میکند. چیزی که این مراکز میگویند، دال بر کاهش اعتماد مردم نسبت به دولت نیست.
وی افزود: بر اساس این دادهها با توجه به عملکرد دولت در ایام جنگ، میزان اعتماد مردم در ایام جنگ افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اعتماد، ذات پویای جامعه و متغیر است، گفت: باید ببینیم برنامه دولت برای نگهداشت این اعتماد و افزایش آن چیست. چرا که اعتماد الزاما به همان شکل باقی نمیماند.
مهاجرانی با اشاره به شرایط کشور در یک سال اخیر گفت: یک سال گذشته بنا به آنچه دشمنان میخواستند و برنامه ریزی کرده بودند قرار بود سال سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، اما به لطف خدا و با همراهی مردم و با پایداری نیروهای نظامی و دولت و ایستادن بخش خصوصی این هدف آنها محقق نشد. ایران سال گذشته خشکترین سال را در ۶۰ سال گذشته پشت سر گذاشت، دو جنگ را پشت سر گذاشتیم و اتفاقات خونبار دیماه را که جزو نقاط تلخ تاریخ ایران است، تجربه کردیم؛ همچنین جنگی که از ۹ اسفند آغاز شد و رهبر و تعدادی از مقامات و مردممان را از دست دادیم، اما مقاومت کردیم.
وی ادامه داد: باید روایتهای مقاومت را روایت کنیم؛ از کودکانی در میناب و لامرد که در شرایط جنگی حضور داشتند تا کسانی که تلاش کردند برق خانهها قطع نشود، در حالی که پهپاد روی سرشان بود.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت تامین سوخت کشور اظهار کرد: انبار نفت، شریان اساسی انتقال بنزین بود و هدف قرار گرفت، اما فرزندان این مرز و بوم نگذاشتند حتی یک لیتر بنزین کمتر به شمال کشور برسد.
مهاجرانی با تاکید بر ضرورت روایت واقعیتهای جنگ گفت: ما درباره واقعیتها باید صحبت کنیم. هژمونیای که ایجاد میکردند این بود که کشور تکهتکه شود، اما به لطف خدا این اتفاق محقق نشد.
وی افزود: میدانم که قسمتی از جوانی، آرمانخواهی است، اما برای اینکه آرمان محقق شود، باید پایمان روی زمین باشد.
سخنگوی دولت در پایان با اشاره به حاضرین در نشست و دانشجویانی که پرسشهای خود را مطرح کردند گفت: ایجاد فضا و دادن فرصت به این دانشجویان توانمند، جزو وظایفی است که معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به خوبی از عهده آن برآمده است.
منبع: وزارت بهداشت