باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تصویری را در پلتفرم رسانه‌ای خود، تروث سوشال، منتشر کرد که در آن تنگه هرمز به عنوان «قلمرو جدید آمریکا» برچسب‌گذاری شده است.

هفته گذشته، ترامپ به ایده تبدیل این مسیر حیاتی دریایی به قلمرو آمریکا اشاره کرد. او در لفاظی های خود ادعا کرده بود : «به زودی، تنگه هرمز را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. اساساً، همین الان هم چنین است» و ادعا کرد که واشنگتن در حال حاضر کنترل کامل بر این آبراه مورد مناقشه را در اختیار دارد.

روزنامه وال استریت ژرونال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ تاکنون با مشاوران خود درباره اعلام تنگه هرمز به‌عنوان «قلمرو آمریکا» هیچ گفت‌وگویی نکرده بود.

این مقام کاخ سفید گفته، اظهارات او در این‌باره بیشتر جنبه شوخی داشته است.

منبع: رویترز